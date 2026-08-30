Giganci przebili oczekiwania. Tak wzrosły zyski "wspaniałej siódemki"
Po środowej publikacji wyników Nvidii znane są już raporty kwartalne wszystkich spółek należących do tzw. wspaniałej siódemki. Grupę tę tworzą Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta Platforms i Tesla.
Według ekspertów FactSet łączne zyski tych firm przewyższyły wcześniejsze szacunki o 66,2 procent. Dla porównania w przypadku wszystkich spółek należących do indeksu S&P 500 skala pozytywnego zaskoczenia wyniosła 26,5 procent.
Sześć z siedmiu spółek "wspaniałej siódemki" wypracowało zysk na akcję (EPS) wyższy od oczekiwań analityków.
Najwyższa dynamika od 2020 roku
Z danych FactSet wynika, że zyski "wspaniałej siódemki" wzrosły w drugim kwartale 2026 r. o 118,5 procent. To najwyższe tempo od co najmniej czwartego kwartału 2020 roku, kiedy Tesla została włączona do indeksu S&P 500.
Dobre wyniki odnotowały również pozostałe spółki wchodzące w skład szerokiego amerykańskiego indeksu. Łączny wzrost zysków pozostałych 493 przedsiębiorstw wyniósł 31,8 procent. Była to najwyższa dynamika od czwartego kwartału 2021 roku, kiedy sięgnęła 32,4 procent.
Alphabet i Amazon napędziły wyniki
Pięć spółek, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu zysków firm z indeksu S&P 500 w drugim kwartale 2026 r., to Alphabet, Amazon, Micron Technology, Nvidia i Chevron. Trzy z nich należą do "wspaniałej siódemki".
Na szczególną uwagę zasługują wyniki Alphabetu i Amazona. Obie firmy wykazały znaczny wzrost pozostałych dochodów, wynikający przede wszystkim z zysków z posiadanych inwestycji. Kwoty te zostały uwzględnione przy obliczaniu zysku na akcję.
Wynik Alphabetu za drugi kwartał obejmował 98 mld dol. w pozostałych dochodach, głównie z tytułu niezrealizowanych zysków netto z papierów wartościowych. Z kolei Amazon wykazał 53,4 mld dol. pozostałych dochodów, przede wszystkim związanych z inwestycją w firmę Anthropic.
Wyłączenie wyników Alphabetu i Amazona istotnie zmienia obraz całej grupy. W takim ujęciu wzrost zysków pozostałych firm ze "wspaniałej siódemki" wyniósłby 43,2 procent, a nie 118,5 procent.
Pozostałe firmy mogą przejąć prowadzenie
Analitycy ankietowani przez FactSet przewidują, że w czwartym kwartale 2026 r. pozostałe 493 spółki z indeksu S&P 500 mogą odnotować wyższą dynamikę zysków niż "wspaniała siódemka".
Wzrost zysków tej szerszej grupy ma wynieść 26,8 procent, podczas gdy w przypadku siedmiu największych spółek technologicznych prognozowane jest 23,2 procent. Oznaczałoby to odwrócenie trendu i zmniejszenie dominacji technologicznych gigantów we wzroście wyników całego indeksu.