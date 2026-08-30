Tech Giganci przebili oczekiwania. Tak wzrosły zyski "wspaniałej siódemki" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

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Po środowej publikacji wyników Nvidii znane są już raporty kwartalne wszystkich spółek należących do tzw. wspaniałej siódemki. Grupę tę tworzą Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta Platforms i Tesla.

Według ekspertów FactSet łączne zyski tych firm przewyższyły wcześniejsze szacunki o 66,2 procent. Dla porównania w przypadku wszystkich spółek należących do indeksu S&P 500 skala pozytywnego zaskoczenia wyniosła 26,5 procent.

Sześć z siedmiu spółek "wspaniałej siódemki" wypracowało zysk na akcję (EPS) wyższy od oczekiwań analityków.

Najwyższa dynamika od 2020 roku

Z danych FactSet wynika, że zyski "wspaniałej siódemki" wzrosły w drugim kwartale 2026 r. o 118,5 procent. To najwyższe tempo od co najmniej czwartego kwartału 2020 roku, kiedy Tesla została włączona do indeksu S&P 500.

Dobre wyniki odnotowały również pozostałe spółki wchodzące w skład szerokiego amerykańskiego indeksu. Łączny wzrost zysków pozostałych 493 przedsiębiorstw wyniósł 31,8 procent. Była to najwyższa dynamika od czwartego kwartału 2021 roku, kiedy sięgnęła 32,4 procent.

Alphabet i Amazon napędziły wyniki

Pięć spółek, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu zysków firm z indeksu S&P 500 w drugim kwartale 2026 r., to Alphabet, Amazon, Micron Technology, Nvidia i Chevron. Trzy z nich należą do "wspaniałej siódemki".

Na szczególną uwagę zasługują wyniki Alphabetu i Amazona. Obie firmy wykazały znaczny wzrost pozostałych dochodów, wynikający przede wszystkim z zysków z posiadanych inwestycji. Kwoty te zostały uwzględnione przy obliczaniu zysku na akcję.

Wynik Alphabetu za drugi kwartał obejmował 98 mld dol. w pozostałych dochodach, głównie z tytułu niezrealizowanych zysków netto z papierów wartościowych. Z kolei Amazon wykazał 53,4 mld dol. pozostałych dochodów, przede wszystkim związanych z inwestycją w firmę Anthropic.

Wyłączenie wyników Alphabetu i Amazona istotnie zmienia obraz całej grupy. W takim ujęciu wzrost zysków pozostałych firm ze "wspaniałej siódemki" wyniósłby 43,2 procent, a nie 118,5 procent.

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Pozostałe firmy mogą przejąć prowadzenie

Analitycy ankietowani przez FactSet przewidują, że w czwartym kwartale 2026 r. pozostałe 493 spółki z indeksu S&P 500 mogą odnotować wyższą dynamikę zysków niż "wspaniała siódemka".

Wzrost zysków tej szerszej grupy ma wynieść 26,8 procent, podczas gdy w przypadku siedmiu największych spółek technologicznych prognozowane jest 23,2 procent. Oznaczałoby to odwrócenie trendu i zmniejszenie dominacji technologicznych gigantów we wzroście wyników całego indeksu.