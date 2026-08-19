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Popularna platforma zmienia sposób liczenia wyświetleń

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Media antyspołecznościowe
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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W najbliższych dniach YouTube wprowadzi ważną zmianę - każde odtworzenie w serwisie zostanie zarejestrowane już od pierwszej klatki materiału - przekazał "Forbes".

Nowe zasady obejmą wszystkie formaty dostępne na platformie, w tym tradycyjne filmy, podcasty i transmisje na żywo. Zmiana zostanie wprowadzona globalnie 24 sierpnia 2026 roku.

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Wyświetlenia już od pierwszej sekundy

Publiczny licznik wyświetleń wzrośnie w momencie rozpoczęcia odtwarzania. Nie będzie miało znaczenia, czy odbiorca obejrzy materiał dłużej, czy zrezygnuje po kilku sekundach. Można więc oczekiwać wzrostu statystyk, zwłaszcza w przypadku filmów, które szybko tracą uwagę widzów.

YouTube nie ujawniał dotąd dokładnego czasu potrzebnego do zaliczenia wyświetlenia dłuższego filmu. W branży przyjmowano jednak, że użytkownik musi oglądać materiał przez około 30 sekund - napisał "Forbes".

Dodał, że nowa metoda ujednolici sposób pomiaru na całej platformie. YouTube Shorts korzysta z liczenia od pierwszej klatki od marca 2025 roku. Na podobnych zasadach działają również TikTok i Instagram.

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Dotychczasowe statystyki pozostaną bez zmian

YouTube nie przeliczy historycznych wyników. Filmy opublikowane przed 24 sierpnia zachowają dotychczasowe liczby, natomiast według nowych zasad będą rejestrowane dopiero kolejne odtworzenia.

Dotychczasowy sposób pomiaru nie zniknie całkowicie. W YouTube Studio pojawi się wskaźnik "zaangażowanych wyświetleń" (engaged views) - który ma pokazywać, ilu odbiorców kontynuowało oglądanie po pierwszych sekundach materiału. Twórcy będą mogli wykorzystać go do porównywania wyników przed zmianą i po jej wprowadzeniu.

YouTube zapewnia również, że aktualizacja nie wpłynie na zarobki twórców ani warunki udziału w programie partnerskim. W obu przypadkach nadal będą brane pod uwagę zaangażowane wyświetlenia.

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Dwa wyniki zamiast jednego

Według "Forbesa" publiczny licznik stanie się przede wszystkim miarą zasięgu, podczas gdy zaangażowane wyświetlenia będą lepiej pokazywać rzeczywistą uwagę odbiorców. Rozróżnienie może mieć szczególne znaczenie dla reklamodawców oraz firm współpracujących z internetowymi twórcami.

Wyników osiągniętych po 24 sierpnia nie będzie można bezpośrednio zestawiać ze statystykami z wcześniejszych miesięcy. W długoterminowych analizach punktem odniesienia powinny stać się zaangażowane wyświetlenia, ponieważ zachowają wcześniejszy standard pomiaru.

Zmiana może wpłynąć także na negocjowanie kontraktów reklamowych. Twórcy otrzymają wyższe publiczne liczby, które będą mogli przedstawiać jako dowód zasięgu. Marki zainteresowane rzeczywistym zainteresowaniem materiałem mogą natomiast wymagać raportowania zaangażowanych wyświetleń, retencji widzów oraz średniego czasu oglądania.

YouTube zbliża się do konkurencji

Według "Forbesa" YouTube przez lata pozostawał wyjątkiem wśród największych platform. Bardziej rygorystyczne zasady sprawiały, że pojedyncze wyświetlenie filmu miało większą wartość w rozmowach dotyczących współprac reklamowych.

Teraz platforma eksponuje wynik oparty na samym rozpoczęciu odtwarzania, a bardziej wymagający wskaźnik przenosi do panelu analitycznego. To, czy dotychczasowa wartość wyświetleń YouTube zostanie utrzymana, będzie zależało od tego, jak szybko reklamodawcy zaczną traktować zaangażowane wyświetlenia jako podstawową miarę skuteczności.

Źródło: "Forbes"
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Tagi:
YouTubeAlphabetGoogleMedia społecznościoweBig tech
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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