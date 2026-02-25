Logo TVN24
Biznes
"To historyczny wynik". Polskie startupy w prestiżowym rankingu

Tusk: Polska stała się oazą stabilności i wzrostu
Źródło: TVN24
Siedem organizacji z Polski znalazło się w tegorocznym rankingu organizacji startupowych "Europe’s Leading Start-up Hubs". Jak donosi Startup Hub Poland, jeszcze nigdy tyle podmiotów znad Wisły nie znalazło się w tym zestawieniu.

W tegorocznym rankingu organizacji startupowych "Financial Times" znalazło się siedem podmiotów z Polski. Od 2024 r., czyli pierwszej edycji zestawienia, rośnie liczba organizacji startupowych z Polski - zauważyła organizacja Startup Hub Poland.

Tegoroczna lista obejmuje 180 ośrodków w 25 krajach Europy. Najwięcej zwycięzców pochodziło z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii.

Świetne wyniki polskiego hubu

"To historyczny wynik. Nigdy wcześniej Polska nie miała tylu reprezentantów w zestawieniu "Europe’s Leading Start-up Hubs". W trzeciej edycji tego rankingu warszawski Startup Hub Poland otwiera krajową listę najlepszych organizacji startupowych, plasując się w pierwszej 30-stce" - poinformowała organizacja. Dodała, że została też najwyżej ocenioną organizacją w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem jakości mentoringu.

Jak wskazuje na swojej stronie "Financial Times", w rankingu najważniejszych europejskich ośrodków startupowych gazeta wyróżnia najlepsze podmioty oferujące programy pomagające ludziom założyć lub rozwinąć firmę. Trzy pierwsze miejsca zajęły organizacje z Niemiec, na czwartym była francuska organizacja, a na piątym szwajcarska. Niemieckie organizacje w pierwszej dziesiątce były też na szóstym i dziewiątym miejscu.

Polskie podmioty znalazły się na miejscach: 29., 30., 60., 68., 83., 94. i 151. miejscu.

Jeden z najszybciej rosnących rynków

Startup Hub Poland zwrócił uwagę w komunikacie, że zestawienie to jest jednym z najbardziej renomowanych rankingów europejskich inkubatorów i akceleratorów technologicznych. Ocenia profesjonalne organizacje wsparcia innowatorów na podstawie opinii absolwentów programów, postrzegania przez ekspertów branżowych oraz osiągnięć firm, które przeszły dany programy wsparcia.

Wskazał też uwagę, że w zestawieniu z 2025 r. znalazły się cztery organizacje z Polski, a w 2024 r. - dwie. Dodał, że Polska dysponuje ponad 650 tys. specjalistów technologicznych i jednym z najszybciej rosnących rynków ICT (teleinformatycznych) w Europie, szacowanym na 31,6 mld dol. w 2025 r. Według prognoz jego wartość ma urosnąć do 51,2 mld dol. do 2030 r.

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP, "FT"

Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages/Shutterstock

TechnologiaFirmy informatyczne
