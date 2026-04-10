Śledztwo wobec OpenAI. Prokurator Florydy sprawdzi ChatGPT Oprac. Jan Sowa |

W opublikowanym nagraniu Uthmeier wskazał na obawy dotyczące tego, czy dane i technologie sztucznej inteligencji rozwijane przez OpenAI mogą trafić "w ręce wrogów Ameryki, takich jak Komunistyczna Partia Chin".

Zapowiedział również, że w najbliższym czasie do firmy zostaną skierowane wezwania prawne.

Today, we launched an investigation into OpenAI and ChatGPT.



AI should advance mankind, not destroy it. We’re demanding answers on OpenAI’s activities that have hurt kids, endangered Americans, and facilitated the recent FSU mass shooting.



Wrongdoers must be held accountable. — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) April 9, 2026

Zarzuty wobec ChatGPT

Prokurator generalny Florydy stwierdził, że ChatGPT, z którego korzysta ponad 900 milionów użytkowników tygodniowo, był łączony z działaniami przestępczymi.

Wśród nich wymienił przypadki używania narzędzia w kontekście wykorzystywania seksualnego dzieci, a także zachęcania do samobójstw i samookaleczeń.

- Dowiedzieliśmy się również, że ChatGPT mógł prawdopodobnie zostać użyty do pomocy sprawcy w niedawnej masowej strzelaninie na kampusie Florida State University, w której zginęły dwie osoby - powiedział Uthmeier.

OpenAI nie odpowiedziało od razu na prośbę o komentarz skierowaną przez agencję Reuters.

Technologia pod lupą regulatorów

Uthmeier przyznał, że sztuczna inteligencja stanowi "monumentalny skok" technologiczny, ale – jak podkreślił – powinna "uzupełniać, wspierać i rozwijać ludzkość", a nie "prowadzić do egzystencjalnego kryzysu lub naszej ostatecznej zagłady".

Już we wrześniu 2025 roku prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta oraz prokurator generalna Delaware Kathy Jennings skierowali do OpenAI list. Wyrazili w nim głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą doniesień dotyczących sposobu, w jaki produkty firmy oddziałują na dzieci.

