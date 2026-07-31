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OpenAI mocno obniża ceny modeli AI. Taniej nawet o 80 procent

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
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Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
OpenAI obniżyło ceny mniejszych modeli sztucznej inteligencji. Firma odpowiada w ten sposób na rosnącą presję klientów kontrolujących wydatki na AI.

Twórca ChatGPT obniżył cenę mniejszego modelu GPT-5.6 Luna o 80 procent, a modelu ze średniego segmentu Terra o 20 procent. Cena największego i flagowego modelu Sol pozostała bez zmian.

Decyzja może zaostrzyć rywalizację w branży. Amerykańskie firmy technologiczne konkurują bowiem z tańszymi modelami z Chin, a klienci coraz uważniej przyglądają się rosnącym kosztom korzystania ze sztucznej inteligencji.

W ostatnich miesiącach wielu prezesów spółek technologicznych wskazywało, że tańsze rozwiązania AI są niezbędne, aby technologia mogła być powszechniej wykorzystywana.

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Ile firmy zapłacą za GPT-5.6 Luna i Terra?

Nowe stawki oznaczają, że firmy korzystające z technologii OpenAI będą płaciły mniej za każdy milion tokenów, czyli jednostek służących do mierzenia wykorzystania modeli AI.

Koszt przesłania tekstu do modelu Luna spadł z 1 dolara do 20 centów za milion tokenów. W przypadku modelu Terra cena została obniżona z 2,50 do 2 dolarów.

Jeszcze wyraźniej zmniejszyły się koszty generowania odpowiedzi. Dla modelu Luna stawka spadła z 6 do 1,20 dolara za milion tokenów, a dla modelu Terra z 15 do 12 dolarów.

OpenAI przekonuje, że obniżki mogą przynieść korzyści szerokiej grupie klientów biznesowych. Mniejsze i średnie modele są już w stanie wykonywać zadania, które jeszcze niedawno wymagały użycia najpotężniejszych systemów, ale robią to znacznie niższym kosztem.

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Większa presja na Anthropic i chińskich rywali

Nowy cennik zwiększa presję na firmę Anthropic. Jej modele Claude cieszą się dużą popularnością wśród przedsiębiorstw i programistów, ale należą do droższych rozwiązań dostępnych na rynku.

Model Claude Sonnet 4.6 kosztuje 3 dolary za milion tokenów wejściowych oraz 15 dolarów za milion tokenów wyjściowych. Są to stawki wyższe niż w przypadku modelu Terra.

Obie amerykańskie firmy mierzą się również z konkurencją ze strony chińskich modeli open source, takich jak GLM-5.2 firmy Z.ai. Oferują one zbliżone możliwości za niższą cenę.

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Niższe stawki, ale rosnące rachunki

OpenAI podało, że obniżenie cen było częściowo możliwe dzięki wzrostowi wydajności GPT-5.6. Chodzi między innymi o zdolność modelu do ulepszania kodu oraz optymalizowania działania podczas wewnętrznych prac rozwojowych.

W ciągu ostatniego roku ceny tokenów spadały, ale całkowity koszt wykonania zadania przy użyciu AI rósł. Firmy z branży odchodzą bowiem od stałych abonamentów na rzecz rozliczeń uzależnionych od rzeczywistego wykorzystania technologii.

Dla klientów oznacza to mniej przewidywalne, a często również wyższe rachunki. Trudniej jest bowiem oszacować, ile tokenów będzie wymagało wykonanie konkretnego zadania.

Analitycy oceniają, że obniżki mogą zwiększyć wykorzystanie technologii OpenAI i Anthropic. Jednocześnie mogą obciążyć finanse obu firm przed wyczekiwanymi pierwszymi ofertami publicznymi.

Źródło: Reuters
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Tagi:
OpenAISztuczna inteligencjaTechnologiaAI
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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