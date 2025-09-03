OpenAI na zakupach. To jedno z największych przejęć

OpenAI ogłosiło przejęcie startupu Statsig za 1,1 miliarda dolarów w akcjach - to jedno z największych przejęć w historii firmy. Statsig specjalizuje się w testowaniu produktów.

OpenAI, firma Sama Altmana, kontynuuje dynamiczny rozwój, czego dowodem jest przejęcie platformy eksperymentalnej Statsig. Firma chce przyspieszyć rozwój produktów w ramach działu Applications, którym kieruje niedawno zatrudniona Fidji Simo, była dyrektorka generalna Instacart.

Ekspansja OpenAI

Simo nadzoruje tworzenie i doskonalenie aplikacji, takich jak ChatGPT czy Codex, a także przyszłych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Po sfinalizowaniu transakcji wszyscy pracownicy Statsig przejdą do struktur OpenAI, choć sam startup zachowa niezależność operacyjną i będzie obsługiwał klientów w biurze w Seattle.

To posunięcie pokazuje, że OpenAI stawia nie tylko na rozwój technologiczny, lecz także na wzmacnianie zaplecza produktowego i inżynieryjnego, co ma kluczowe znaczenie dla dalszej ekspansji firmy.

Zmiany kadrowe w OpenAI

Równolegle do przejęcia OpenAI wprowadza istotne zmiany w strukturach kierowniczych. Kevin Weil, dotychczasowy dyrektor ds. produktów, obejmuje funkcję wiceprezesa nowo powstałej jednostki OpenAI for Science, której celem jest stworzenie platformy opartej na AI wspierającej przyspieszenie odkryć naukowych.

Będzie on ściśle współpracował z badaczem Sebastienem Bubeckiem, wcześniej związanym z Microsoftem. Jednocześnie Srinivas Narayanan, dotychczasowy szef inżynierii, obejmie stanowisko CTO ds. aplikacji B2B, działając w bliskiej współpracy z COO Bradem Lightcapem odpowiedzialnym za relacje z klientami korporacyjnymi.

OpenAI stawia na rozszerzenie działalności produktowej, ale także strategiczne wzmocnienie swoich zespołów. Takie działanie wg. firmy ma pomóc skuteczniej realizować ambitne cele badawcze i komercyjne.

Na rynku funkcjonują obecnie takie czatboty AI jak: ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Perplexity AI czy DeepSeek. Pod koniec lutego udostępniona została polska sztuczna inteligencja PLLuM dla administracji i obywateli.

