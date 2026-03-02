Logo TVN24

Gigant inwestuje. Akcje w górę

shutterstock_2688189263
Donald Trump: nasz kraj znów zwycięża
Źródło: TVN24
Nvidia zainwestuje po dwa miliardy dolarów w producentów rozwiązań fotonicznych Lumentum i Coherent. Amerykański gigant chce wzmocnić swoje układy do centrów danych technologią światłowodową i laserową w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na szybsze procesory AI. Akcje Lumentum i Coherent rosły w handlu przedsesyjnym o ponad siedem procent - podał Reuters.

Jak informowali wcześniej menedżerowie spółki podczas ostatniej konferencji wynikowej, Nvidia zamierza wykorzystać swoje duże rezerwy gotówkowe do inwestycji w ekosystem sztucznej inteligencji i pomóc w zwiększeniu wydajności modeli.

Wejście kapitałowe w Lumentum i Coherent wpisuje się w tę strategię - środki mają wesprzeć rozwój technologii, które przyspieszą działanie centrów danych obsługujących systemy AI.

Fotonika przyspieszy procesory

Technologie oparte na świetle i fotonice stały się popularnym wyborem wśród producentów chipów, którzy chcą zwiększyć szybkość swoich układów, odpowiadając na rosnące wymagania dotyczące wnioskowania modeli.

Zawarte porozumienia obejmują wielomiliardowe zobowiązania zakupowe ze strony Nvidii oraz przyszłe gwarancje mocy produkcyjnych i dostępu do zaawansowanych produktów laserowych oraz rozwiązań sieci optycznych oferowanych przez Lumentum i Coherent.

Wsparcie dla produkcji w USA

Inwestycje mają pomóc obu spółkom w finansowaniu badań i rozwoju, zwiększaniu mocy produkcyjnych oraz operacji w miarę rozbudowy ich możliwości wytwórczych w Stanach Zjednoczonych.

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

NvidiaBig techAI
