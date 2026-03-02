Gigant inwestuje. Akcje w górę

Jak informowali wcześniej menedżerowie spółki podczas ostatniej konferencji wynikowej, Nvidia zamierza wykorzystać swoje duże rezerwy gotówkowe do inwestycji w ekosystem sztucznej inteligencji i pomóc w zwiększeniu wydajności modeli.
Wejście kapitałowe w Lumentum i Coherent wpisuje się w tę strategię - środki mają wesprzeć rozwój technologii, które przyspieszą działanie centrów danych obsługujących systemy AI.
Fotonika przyspieszy procesory
Technologie oparte na świetle i fotonice stały się popularnym wyborem wśród producentów chipów, którzy chcą zwiększyć szybkość swoich układów, odpowiadając na rosnące wymagania dotyczące wnioskowania modeli.
Zawarte porozumienia obejmują wielomiliardowe zobowiązania zakupowe ze strony Nvidii oraz przyszłe gwarancje mocy produkcyjnych i dostępu do zaawansowanych produktów laserowych oraz rozwiązań sieci optycznych oferowanych przez Lumentum i Coherent.
Wsparcie dla produkcji w USA
Inwestycje mają pomóc obu spółkom w finansowaniu badań i rozwoju, zwiększaniu mocy produkcyjnych oraz operacji w miarę rozbudowy ich możliwości wytwórczych w Stanach Zjednoczonych.
Opracował Jan Sowa/kris
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock