Nowy trend w kinie. Elon Musk chce wejść do gry

Max Kidruk: Już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gdy pandemia sparaliżowała branżę filmową, wielu południowokoreańskich twórców zrezygnowało z dalszych planów. Jang Seong-ho, ekspert od efektów wizualnych i założyciel Mofac Studios, obrał jednak inną drogę. Zrealizował animację "The King of Kings", która mimo skromnego budżetu odniosła sukces w amerykańskich kinach, zdobywając uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków.

Koreański cud z pomocą AI

Jang Seong-ho to doświadczony specjalista od efektów wizualnych, który od lat pracował w cieniu wielkich koreańskich produkcji. Jego firma Mofac Studios z Seulu przez lata zmagała się z brakiem finansowania i ograniczonymi możliwościami produkcyjnymi.

Film, oparty na "Życiu Pana Jezusa" Charlesa Dickensa, z udziałem Kennetha Branagha, Oscara Isaaca i Umy Thurman, zarobił już 60 mln dolarów w USA, a globalnie zbliża się do 100 mln. Produkcja kosztowała zaledwie 25 mln, bo część prac wykonano z użyciem sztucznej inteligencji.

To historyczny wynik - film zrealizowany w Korei Południowej stał się najbardziej kasowym koreańskim tytułem w historii amerykańskiego rynku, detronizując oscarowego "Parasite".

Sztuczna inteligencja jako nowy trend kinematografii

Tymczasem Elon Musk zapowiada, że jego firma xAI wkrótce zacznie tworzyć filmy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

- Przed końcem przyszłego roku Grok będzie tworzył filmy, które co najmniej da się oglądać. Na naprawdę dobre filmy trzeba będzie poczekać do 2027 roku - ogłosił miliarder.

Firma Elona - xAI już szkoli swoje algorytmy w projektowaniu gier i narracji. Musk, który uważa AI za przyszłość rozrywki, krytykuje obecną "kulturę" w branży i zapowiada "sztukę wolną od korporacyjnych ograniczeń".

Sukces Janga i ambicje Muska pokazują, że sztuczna inteligencja może wyznaczać nowe standardy w branży filmowej.

Z jednej strony można postrzegać to jako korzyść - sztuczna inteligencja może sprawić, że filmy będą powstawać szybciej i stanieją, dzięki czemu widzowie nie będą musieli czekać latami na nowe produkcje.

Z drugiej jednak strony to poważne zagrożenie dla twórców, ponieważ automatyzacja procesu może osłabić artystyczny charakter i indywidualny styl, które od zawsze stanowiły o wartości autorskiego kina.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL Źródło: Bloomberg, TVN24 Źródło zdjęcia głównego: BONNIE CASH/PAP