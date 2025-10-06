Logo TVN24
Nowa kampania oszustów. "Możliwość otrzymania zwrotu"

smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Eksperci radzą, jak się nie dać okraść przez cyberoszustów
Źródło: TVN24
Oszuści podszywają się pod Play Polska - ostrzega przed nową kampanią phishingową zespół cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF). "Bądźcie czujni i nie dajcie się okraść!" - zaznaczają eksperci.

"Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których podszywają się pod Play Polska i informują o rzekomej możliwości otrzymania zwrotu środków" - ostrzega w serwisie X Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF - sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa KNF).

Oszuści podszywają się pod operatora

Jak wyjaśniają eksperci, przesłany w emailu link "prowadzi na niebezpieczną stronę wyłudzającą loginy i hasła użytkowników do konta oraz informacje o kartach płatniczych".

Na zrzucie ekranu, który dołączono do wpisu, widać, że oszuści piszą o "podwójnej płatności". "Twoja faktura została opłacona dwukrotnie i wymaga natychmiastowego działania z Twojej strony". W szczegółach dotyczących faktury i płatności brak jednak istotnych informacji.

Poniżej znajduje się link: "potwierdź i otrzymaj zwrot", który przekierowuje na fałszywą stronę. I to właśnie na tej fałszywej domenie oszuści próbują wyłudzić dane do karty płatniczej.

Inne kampanie oszustów

Niedawno CSIRT KNF ostrzegał przed oszustami podszywają się pod VeloBank, którzy informowali o tymczasowym zablokowaniu karty. Oszuści również zachęcali do kliknięcia w znajdujący się w wiadomości link, prowadzący na niebezpieczną stronę.

Ostatnio PKO Bank Polski ostrzegał przed cyberprzestępcami podszywającymi się pod bank, którzy dzwonią lub wysyłają SMS-y z linkami do złośliwego oprogramowania. "To pułapka" - podkreślał największy bank w Polsce.

Oszuści podszywali się także niedawno pod portal eBilet.pl, a CERT Polska ostrzegał przed fałszywymi kodami CAPTCHA na stronach internetowych. 

O zespole CSIRT KNF

Zespół CSIRT KNF realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa (SZC), we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. SZC został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Zespół ma m.in. przyjmować zgłoszenia o incydentach poważnych oraz wspierać w ich obsłudze, analizować takie incydenty, a także szukać powiązań pomiędzy nimi. Ma również współpracować z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi takich zawiadomień.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

oszustwa Oszustwa internetowe Cyberbezpieczeństwo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica