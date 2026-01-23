Kolejny kraj wycofuje się z zakazu dla Groka

Regulator poinformował, że dostęp do Groka został odblokowany po wprowadzeniu przez X nowych zabezpieczeń.
Wcześniej w tym miesiącu Malezja tymczasowo zablokowała chatbota w związku z globalną falą krytyki po tym, jak jedna z funkcji Groka pozwalała użytkownikom tworzyć i publikować seksualizowane wizerunki innych osób.
Filipiny również znoszą ograniczenia
Wcześniej władze Filipin zapowiedziały przywrócenie dostępu do Groka po deklaracjach dewelopera dotyczących zmian w zakresie bezpieczeństwa. Decyzja miała związek z wcześniejszą, czasową blokadą aplikacji po obawach o generowanie treści seksualnych, w tym potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu dzieci.
Filipińskie Centrum Dochodzeń i Koordynacji Cyberprzestępczości podało, że twórca Groka skontaktował się z instytucją i zadeklarował usunięcie narzędzi do manipulowania treściami wizualnymi. W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku napisano: "Aplikacja Grok AI skontaktowała się z nami i oświadczyła, że jej platforma nie będzie już korzystać z żadnych form manipulowania treściami".
Jednocześnie filipińskie służby podkreśliły, że zniesienie blokady nie oznacza końca nadzoru. W komunikacie zaznaczono: "Nawet po zniesieniu zakazu CICC będzie nadal ściśle monitorować aplikację, aby upewnić się, że przestrzega przepisów i regulacji obowiązujących w naszym kraju".
