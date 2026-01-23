Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Kolejny kraj wycofuje się z zakazu dla Groka

Grok smartfon
Czarzasty do Groka: ośmiesz mnie
Źródło: x.com/wlodekczarzasty
Malezja przywróciła dostęp do chatbota Grok po tym, jak platforma społecznościowa X wdrożyła dodatkowe środki bezpieczeństwa. Informację przekazał w piątek regulator ds. komunikacji.

Regulator poinformował, że dostęp do Groka został odblokowany po wprowadzeniu przez X nowych zabezpieczeń.

Wcześniej w tym miesiącu Malezja tymczasowo zablokowała chatbota w związku z globalną falą krytyki po tym, jak jedna z funkcji Groka pozwalała użytkownikom tworzyć i publikować seksualizowane wizerunki innych osób.

OGLĄDAJ: Grok wymyka się spod kontroli?
pc

Grok wymyka się spod kontroli?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Filipiny również znoszą ograniczenia

Wcześniej władze Filipin zapowiedziały przywrócenie dostępu do Groka po deklaracjach dewelopera dotyczących zmian w zakresie bezpieczeństwa. Decyzja miała związek z wcześniejszą, czasową blokadą aplikacji po obawach o generowanie treści seksualnych, w tym potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Elon Musk
"To kompletny idiota. Zwolnijcie go"
Ze świata
Kimi Onoda
"Jeśli nóż leży na stole, możesz użyć go do gotowania albo do zranienia kogoś"
filipiny antipolo smartfon shutterstock_1511643029
Wolta Filipin w sprawie narzędzia Muska

Filipińskie Centrum Dochodzeń i Koordynacji Cyberprzestępczości podało, że twórca Groka skontaktował się z instytucją i zadeklarował usunięcie narzędzi do manipulowania treściami wizualnymi. W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku napisano: "Aplikacja Grok AI skontaktowała się z nami i oświadczyła, że jej platforma nie będzie już korzystać z żadnych form manipulowania treściami".

Jednocześnie filipińskie służby podkreśliły, że zniesienie blokady nie oznacza końca nadzoru. W komunikacie zaznaczono: "Nawet po zniesieniu zakazu CICC będzie nadal ściśle monitorować aplikację, aby upewnić się, że przestrzega przepisów i regulacji obowiązujących w naszym kraju".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiagrokAIElon Musk
Zobacz także:
shutterstock_2391104675
Rewolucja dla pasażerów lecących z największego lotniska w Europie
Turystyka
shutterstock_2708809885
UOKiK sprawdził sprzęty "ułatwiające i umilające trening". Wyniki kontroli mogą budzić obawy
Najnowsze
Amerykańska giełda
Intel pod presją rynku AI. Słabsze prognozy i spadek kursu
Tech
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Złoto z rekordową ceną. Srebro i platyna z rekordami
Rynki
Donald Trump
Wraca sprawa wielkiego oszustwa. Skazana pisze do Trumpa
Tech
zimno zima kaloryfer shutterstock_2702192637
Zimowe rachunki grozy. "Przyczynek do dyskusji o nieudolności państwa"
Maja Piotrowska
Netflix
Oszuści czyhają na klientów serwisów streamingowych. Uwaga na fałszywe strony
Tech
Waszyngton, USA
Bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Rekordowe nierówności majątkowe w tym kraju
Ze świata
shutterstock_1774658300
Rozstrzygnęły się losy TikToka w USA
Tech
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy? Kalendarz handlowy
Handel
Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Von der Leyen: pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy prawie gotowy
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Pieniądze
Donald Trump
Trump pozywa największy bank w USA
Ze świata
biuro praca shutterstock_395625682
Ponad połowa pracowników odczuwa codzienny stres
Dla pracownika
Ronald S. Lauder
Tak miał narodzić się pomysł przejęcia Grenlandii
Ze świata
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank w Polsce zmienia nazwę. Jest decyzja akcjonariuszy
Z kraju
Donald Trump
Trump: gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet
Ze świata
shutterstock_1901005918
Rewolucja na dniach. To trzeba wiedzieć o KSeF
Prawo
Emmanuel Macron
Francuzi wylądowali na tankowcu. "Nie będziemy tolerować"
Ze świata
Nvidia - prezes Jensen Huang
Prezes giganta o technologicznej rewolucji. "Tam zrealizują się największe korzyści"
Tech
dzieci telefon media społecznościowe
Zakaz mediów społecznościowych w Polsce? "Rozwiązanie będzie gotowe z końcem roku"
Tech
Donald Trump
Sektor "w stanie embrionalnym". Eksperci o zachciance Trumpa
Ze świata
shutterstock_1124040335
"Fala rosnących cen uderza w rynki"
Tech
Elektrownia atomowa Kashiwazaki-Kariwa
Alarm w największej elektrowni atomowej. Wstrzymano uruchamianie
Ze świata
Jeff Bezos
Jeff Bezos z nowym projektem. Elon Musk zagrożony
Tech
europarlament
Prawicowa frakcja chciała zablokować umowę z Mercosur
Najnowsze
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Ubisoft pod presją inwestorów. Akcje w dół po ogłoszeniu zmian
Tech
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Nowe dane z przemysłu. "To się nazywa wzrost!"
Z kraju
Kopalnia Turów
TSUE w sprawie Turowa: kara na Polskę była prawidłowa
Z kraju
Pieniądze złoty portfel
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Mocna końcówka roku na rynku pracy"
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica