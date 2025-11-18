Mniejsza od Warszawy. Google chce zbudować centrum na Wyspie Bożego Narodzenia

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wyspa Bożego Narodzenia należy do Australii, a znajduje się około 350 km na południe od Indonezji. Liczba mieszkańców wynosi 1600. Powierzchnia małej wyspy to ok. 135 km kw. - dla porównania Warszawa ma powierzchnię ponad 500 km kw.

Centra danych Google'a na Oceanie Indyjskim

Oprócz centrum danych firma zapowiedziała również budowę podmorskiego systemu kabli, które mają połączyć Wyspę Bożego Narodzenia z Malediwami i Omanem. To wraz z dwoma nowymi zakładami ma "zwiększyć odporność infrastruktury internetowej w regionie Oceanu Indyjskiego".

Plany Google'a wzbudziły obawy, że nie będzie wystarczającej ilości energii, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, kopalni fosforytów na wyspie i centrum danych.

Dyrektor generalny Phosphate Resources Nicholas Gan przekazał, że na razie dostawy są wystarczające. Firma zajmująca się wydobyciem fosforytów, która zatrudnia połowę z 1600 mieszkańców wyspy, importuje olej napędowy do zasilania generatora energii, który zasila kopalnię i zaspokaja potrzeby australijskich sił zbrojnych - podał Reuters.

Problemy energetyczne wyspy

Gan zaznaczył, że po powstaniu centrum danych aktualna sieć mogłaby nie udźwignąć obciążenia, gdyby zaistniała konieczność ponownego uruchomienia ośrodka detencyjnego dla ubiegających się o azyl w Australii lub zamkniętego kompleksu wypoczynkowego. Zatem nowe centrum danych może przyczynić się do inwestycji w odnawialne źródła energii, które byłyby tańsze niż import paliwa.

Gan, który jest również członkiem grupy roboczej ds. przyszłości gospodarczej wyspy, stwierdził, że projekt Google'a przyniesie aktywność gospodarczą. Oddalone o 1600 km od Australii terytorium (znacznie bliżej są brzegi Indonezji - 350 km) ma historię "boomów i upadków", a obecnie stoi u progu końca ery górnictwa.

Google oświadczył, że centrum danych na wyspie będzie dzieliło infrastrukturę cyfrową z lokalnymi użytkownikami.

Podmorskie kable

Google zapowiedział również budowę systemu kabli podmorskich, które połączą Wyspę Bożego Narodzenia z Malediwami i Omanem. Biorąc pod uwagę ukształtowanie dna, to około 10 tys. km kabli podmorskich, a średnia głębokość Oceanu Indyjskiego to 3700 m.

Według wcześniejszych doniesień Reutersa dwa inne planowane kable Google'a, rozciągające się na wschód od Wyspy Bożego Narodzenia, mają być położone w pobliżu australijskich baz wojskowych.

Eksperci wojskowi twierdzą, że centrum danych na wyspie byłoby przydatne, jeśli chodzi o monitorowanie aktywności chińskich okrętów podwodnych za pomocą dronów wyposażonych w sztuczną inteligencję - napisał Reuters.

Ciekawostki z Wyspy Bożego Narodzenia

Na początku wieku Australia i Rosja planowały zbudować na Wyspie Bożego Narodzenia komercyjny port kosmiczny, ale wywołało to obawy Indonezji i nigdy nie doszło do realizacji.

Kasyno, które otwarto w 1993 roku, przyciągało bogatych graczy przylatujących prywatnymi odrzutowcami z Dżakarty. Zamknięto je pięć lat później w trakcie azjatyckiego kryzysu gospodarczego.

Przez dwie dekady na wyspie dominował ośrodek detencyjny dla osób ubiegających się o azyl, próbujących dotrzeć do Australii łodzią. Do jego zamknięcia doprowadziła zmiana polityki imigracyjnej Australii w 2023 r. - podał Reuters.

OGLĄDAJ: TVN24 HD