Tech

Mniejsza od Warszawy. Google chce zbudować centrum na Wyspie Bożego Narodzenia

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką?
Źródło: TVN24
Google chce zbudować centrum danych na małej wyspie na Oceanie Indyjskim. Według technologicznego giganta Wyspa Bożego Narodzenia ma wystarczającą ilością energii, aby zasilić nowy zakład bez ograniczania dostaw dla lokalnej społeczności, a inwestycja ma być impulsem do rozwoju energii odnawialnej - podał Reuters.

Wyspa Bożego Narodzenia należy do Australii, a znajduje się około 350 km na południe od Indonezji. Liczba mieszkańców wynosi 1600. Powierzchnia małej wyspy to ok. 135 km kw. - dla porównania Warszawa ma powierzchnię ponad 500 km kw.

Centra danych Google'a na Oceanie Indyjskim

Oprócz centrum danych firma zapowiedziała również budowę podmorskiego systemu kabli, które mają połączyć Wyspę Bożego Narodzenia z Malediwami i Omanem. To wraz z dwoma nowymi zakładami ma "zwiększyć odporność infrastruktury internetowej w regionie Oceanu Indyjskiego".

Plany Google'a wzbudziły obawy, że nie będzie wystarczającej ilości energii, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, kopalni fosforytów na wyspie i centrum danych.

Dyrektor generalny Phosphate Resources Nicholas Gan przekazał, że na razie dostawy są wystarczające. Firma zajmująca się wydobyciem fosforytów, która zatrudnia połowę z 1600 mieszkańców wyspy, importuje olej napędowy do zasilania generatora energii, który zasila kopalnię i zaspokaja potrzeby australijskich sił zbrojnych - podał Reuters.

Problemy energetyczne wyspy

Gan zaznaczył, że po powstaniu centrum danych aktualna sieć mogłaby nie udźwignąć obciążenia, gdyby zaistniała konieczność ponownego uruchomienia ośrodka detencyjnego dla ubiegających się o azyl w Australii lub zamkniętego kompleksu wypoczynkowego. Zatem nowe centrum danych może przyczynić się do inwestycji w odnawialne źródła energii, które byłyby tańsze niż import paliwa.

Gan, który jest również członkiem grupy roboczej ds. przyszłości gospodarczej wyspy, stwierdził, że projekt Google'a przyniesie aktywność gospodarczą. Oddalone o 1600 km od Australii terytorium (znacznie bliżej są brzegi Indonezji - 350 km) ma historię "boomów i upadków", a obecnie stoi u progu końca ery górnictwa.

Google oświadczył, że centrum danych na wyspie będzie dzieliło infrastrukturę cyfrową z lokalnymi użytkownikami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dobre informacje dla użytkowników telefonów komórkowych za granicą
To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"
Maja Piotrowska
shutterstock_2417760359
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"
Maja Piotrowska
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków
To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć
Klaudia Ziółkowska, Justyna Suchecka

Podmorskie kable

Google zapowiedział również budowę systemu kabli podmorskich, które połączą Wyspę Bożego Narodzenia z Malediwami i Omanem. Biorąc pod uwagę ukształtowanie dna, to około 10 tys. km kabli podmorskich, a średnia głębokość Oceanu Indyjskiego to 3700 m.

Według wcześniejszych doniesień Reutersa dwa inne planowane kable Google'a, rozciągające się na wschód od Wyspy Bożego Narodzenia, mają być położone w pobliżu australijskich baz wojskowych.

Eksperci wojskowi twierdzą, że centrum danych na wyspie byłoby przydatne, jeśli chodzi o monitorowanie aktywności chińskich okrętów podwodnych za pomocą dronów wyposażonych w sztuczną inteligencję - napisał Reuters.

Ciekawostki z Wyspy Bożego Narodzenia

Na początku wieku Australia i Rosja planowały zbudować na Wyspie Bożego Narodzenia komercyjny port kosmiczny, ale wywołało to obawy Indonezji i nigdy nie doszło do realizacji.

Kasyno, które otwarto w 1993 roku, przyciągało bogatych graczy przylatujących prywatnymi odrzutowcami z Dżakarty. Zamknięto je pięć lat później w trakcie azjatyckiego kryzysu gospodarczego.

Przez dwie dekady na wyspie dominował ośrodek detencyjny dla osób ubiegających się o azyl, próbujących dotrzeć do Australii łodzią. Do jego zamknięcia doprowadziła zmiana polityki imigracyjnej Australii w 2023 r. - podał Reuters.

pc

Autorka/Autor: fig/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: John Thorogood/Shutterstock

TAGI:
GoogleSztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica