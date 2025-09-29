Logo TVN24
"Krok w stronę zgodności z prawem". Facebook i Instagram bez reklam

Źródło: TVN24
Użytkownicy Facebooka i Instagrama w Wielkiej Brytanii będą mogli korzystać z serwisów bez reklam za miesięczną opłatą - 2,99 funta na komputerach i 3,99 funta na urządzeniach mobilnych. To odpowiedź Meta na ostrzeżenia regulatorów dotyczące wykorzystywania danych osobowych do profilowania reklam.

Meta wprowadza w Wielkiej Brytanii subskrypcję bez reklam. Zmiana to efekt presji prawnej związanej z ochroną prywatności użytkowników.

Dowiedz się więcej:

Płatny Facebook i Instagram

Mark Zuckerberg ogłosił, że w najbliższych tygodniach w Wielkiej Brytanii pojawi się możliwość korzystania z Facebooka i Instagrama bez reklam. Cena będzie wynosiła 2,99 funta miesięcznie dla użytkowników korzystających z wersji przeglądarkowej i 3,99 funta dla aplikacji mobilnych. Osoby posiadające połączone konta zapłacą tylko raz.

Decyzja firmy to odpowiedź na działania regulatorów, którzy uznali personalizowane reklamy za naruszające prawo ochrony danych. Do tej pory Meta zbierała szczegółowe informacje o użytkownikach w celu wyświetlania reklam dopasowanych do ich profilu.

"Krok w stronę zgodności z prawem"

Komisja Europejska nałożyła na firmę Meta karę w wysokości 200 mln euro i zażądała wprowadzenia wersji usług ograniczających wykorzystanie danych użytkowników. Tymczasem regulatorzy w Wielkiej Brytanii uznali model subskrypcyjny za korzystny dla biznesu.

Brytyjski urząd ochrony danych osobowych (ICO) przyjął decyzję pozytywnie, wskazując, że użytkownicy wreszcie otrzymują realny wybór.

- To krok w stronę zgodności z prawem, które wymaga zapewnienia opcji rezygnacji z reklam spersonalizowanych – podkreślił rzecznik ICO.

Analitycy podkreślają, że te rozbieżne decyzje pokazują coraz wyraźniejsze różnice w podejściu do regulacji dużych firm technologicznych pomiędzy Brukselą a Londynem.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Mark ZuckerbergWielka BrytaniaMetaFacebookInstagram
