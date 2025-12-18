Komunikat spółki z imperium Trumpa. Akcje poszybowały

Trump: zapewniłem rekordowe inwestycje w USA Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trump Media and Technology Group poinformowała w czwartek o porozumieniu w sprawie fuzji z TAE Technologies, prywatną firmą rozwijającą technologię fuzji jądrowej.

Transakcja ma charakter bezgotówkowy (wymiana akcji), a po jej finalizacji akcjonariusze obu spółek będą posiadać po około 50 proc. udziałów w połączonym podmiocie.

Zgodnie z komunikatem spółek finalizacja transakcji spodziewana jest w połowie 2026 roku.

Strategiczny zwrot spółki z imperium Trumpa

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, fuzja ma doprowadzić do powstania "jednej z pierwszych na świecie publicznie notowanych spółek zajmujących się energią termojądrową".

Po połączeniu Trump Media będzie spółką holdingową m.in. dla Truth Social, Truth+, Truth.Fi, TAE, TAE Power Solutions oraz TAE Life Sciences.

Strategiczny zwrot Trump Media następuje w momencie rosnącego zapotrzebowania na energię, napędzanego wyścigiem Stanów Zjednoczonych z Chinami o dominację w sztucznej inteligencji. Obecnie na świecie nie funkcjonują komercyjne elektrownie produkujące energię elektryczną z wykorzystaniem fuzji jądrowej, jednak technologia ta postrzegana jest jako potencjalnie bezpieczne i dobre źródło energii.

Reakcja rynku i zarządzanie

Akcje Trump Media, które od styczniowych szczytów straciły ponad 75 proc. wartości, wzrosły o 25 proc. w handlu przedsesyjnym po ogłoszeniu informacji. W pierwszej godzinie notowań na Wall Street wzrosty sięgały 40 procent (około 16.00 polskiego czasu).

Na czele połączonej spółki staną wspólnie dyrektor generalny Trump Media Devin Nunes oraz dyrektor generalny TAE Technologies dr Michl Binderbauer.

Donald Trump pośrednio posiada ponad 114 mln akcji Trump Media. Przed objęciem urzędu prezydenta USA w styczniu przekazał pakiet większościowy do trustu, którego jedynym powiernikiem jest jego najstarszy syn, Donald Trump Jr.

TAE Technologies deklaruje posiadanie 1,6 tys. patentów oraz pozyskanie ponad 1,3 mld dolarów finansowania od inwestorów, w tym Google, Chevron i Goldman Sachs.

OGLĄDAJ: TVN24 HD