Tech

Komunikat spółki z imperium Trumpa. Akcje poszybowały

Donald Trump
Trump: zapewniłem rekordowe inwestycje w USA
Źródło: TVN24
Spółka Trump Media ogłosiła zawarcie umowy w sprawie fuzji z prywatną spółką energetyczną TAE Technologies, działającą w obszarze energii termojądrowej. Wartość transakcji przekracza sześć miliardów dolarów. Notowania akcji Trump Media gwałtownie wzrosły po ogłoszeniu informacji w tej sprawie.

Trump Media and Technology Group poinformowała w czwartek o porozumieniu w sprawie fuzji z TAE Technologies, prywatną firmą rozwijającą technologię fuzji jądrowej.

Transakcja ma charakter bezgotówkowy (wymiana akcji), a po jej finalizacji akcjonariusze obu spółek będą posiadać po około 50 proc. udziałów w połączonym podmiocie.

Zgodnie z komunikatem spółek finalizacja transakcji spodziewana jest w połowie 2026 roku.

Strategiczny zwrot spółki z imperium Trumpa

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, fuzja ma doprowadzić do powstania "jednej z pierwszych na świecie publicznie notowanych spółek zajmujących się energią termojądrową".

Po połączeniu Trump Media będzie spółką holdingową m.in. dla Truth Social, Truth+, Truth.Fi, TAE, TAE Power Solutions oraz TAE Life Sciences.

Strategiczny zwrot Trump Media następuje w momencie rosnącego zapotrzebowania na energię, napędzanego wyścigiem Stanów Zjednoczonych z Chinami o dominację w sztucznej inteligencji. Obecnie na świecie nie funkcjonują komercyjne elektrownie produkujące energię elektryczną z wykorzystaniem fuzji jądrowej, jednak technologia ta postrzegana jest jako potencjalnie bezpieczne i dobre źródło energii.

Trump podpisał dekret. "Zwycięstwo firm technologicznych"
Trump podpisał dekret. "Zwycięstwo firm technologicznych"

Reakcja rynku i zarządzanie

Akcje Trump Media, które od styczniowych szczytów straciły ponad 75 proc. wartości, wzrosły o 25 proc. w handlu przedsesyjnym po ogłoszeniu informacji. W pierwszej godzinie notowań na Wall Street wzrosty sięgały 40 procent (około 16.00 polskiego czasu).

Na czele połączonej spółki staną wspólnie dyrektor generalny Trump Media Devin Nunes oraz dyrektor generalny TAE Technologies dr Michl Binderbauer.

Donald Trump pośrednio posiada ponad 114 mln akcji Trump Media. Przed objęciem urzędu prezydenta USA w styczniu przekazał pakiet większościowy do trustu, którego jedynym powiernikiem jest jego najstarszy syn, Donald Trump Jr.

TAE Technologies deklaruje posiadanie 1,6 tys. patentów oraz pozyskanie ponad 1,3 mld dolarów finansowania od inwestorów, w tym Google, Chevron i Goldman Sachs.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ

Maja Piotrowska

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica