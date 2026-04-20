Google planuje nowe chipy AI. Współpraca z Marvell Technology
Z ustaleń wynika, że jeden z projektowanych układów to jednostka przetwarzania pamięci, która ma współpracować z autorskimi procesorami Google - TPU. Drugi chip ma być nową wersją TPU, zaprojektowaną specjalnie pod kątem obsługi modeli sztucznej inteligencji.
Walka o rynek zdominowany przez Nvidię
Amerykański gigant od dłuższego czasu rozwija własne rozwiązania sprzętowe, próbując stworzyć realną alternatywę dla dominujących na rynku procesorów graficznych produkowanych przez Nvidia. TPU stają się przy tym coraz ważniejszym elementem biznesu chmurowego Google - sprzedaż tych układów napędza wzrost przychodów i ma pokazać inwestorom, że inwestycje w AI zaczynają się zwracać.
Harmonogram prac
Według źródeł cytowanych przez The Information, firmy chcą sfinalizować projekt jednostki przetwarzania pamięci już w przyszłym roku. Następnie układ miałby trafić do fazy testowej produkcji.
Doniesień nie udało się na razie potwierdzić agencji Reuters. Zarówno Google, jak i Marvell Technology nie odpowiedziały na prośby o komentarz.
