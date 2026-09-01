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Gigant szykuje się do debiutu. Wielka transakcja

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Anthropic AI
Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Sylwia Czubkowska komentuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tigarto/Shutterstock
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Anthropic zawarł ze spółką Lambda umowę na dostawy usług chmurowych o wartości 35 miliardów dolarów - podał Reuters. Inwestycja ma pomóc twórcy modelu Claude w zwiększeniu zasobów obliczeniowych.

Projekt ma zostać zrealizowany w hrabstwie Nueces w Teksasie przez Hut 8. Spółka, która wcześniej zajmowała się kopaniem kryptowalut, przekształciła się w operatora centrów danych dla sztucznej inteligencji.

Planowana infrastruktura ma osiągnąć moc około 350 megawatów. Szczegóły inwestycji nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone.

Popyt na centra danych gwałtownie rośnie wraz z popularnością usług wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję. Firmy technologiczne przeznaczają setki miliardów dolarów na obiekty wyposażone między innymi w układy scalone Nvidii.

Anthropic zwiększa zasoby

Według źródła Reutersa umowa z Lambdą pozwoli uruchomić zasoby oparte na technologii Nvidii. Mają one pomóc Anthropic w obsłudze rosnącego zainteresowania modelem Claude oraz narzędziem programistycznym Claude Code.

Spółka przygotowuje się jednocześnie do debiutu giełdowego. W ubiegłym tygodniu ogłosiła, że przeznaczy 45 miliardów dolarów na wynajem mocy obliczeniowej w kampusie centrów danych Nscale w Wirginii Zachodniej.

Jako pierwszy o umowie z Lambdą poinformował dziennik "The Wall Street Journal". Według gazety stroną umowy najmu centrum danych będzie Nvidia.

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Hut 8 podpisała umowę

W lipcu firma Hut 8 ogłosiła zawarcie 15-letniej umowy z klientem o wysokiej wiarygodności kredytowej. Wartość kontraktu wynosi 19,6 miliarda dolarów.

"The Wall Street Journal" podał, że najemcą kampusu Beacon Point o mocy jednego gigawata jest Nvidia.

Źródło: PAP
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Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaAntrophic
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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