Technologiczny wyścig o pracowników. Wojna o talenty trwa

Według źródeł, kilku czołowych menedżerów z branży oprogramowania zostało pozyskanych przez gigantów AI, poszukujących talentów z doświadczeniem w sprzedaży i wprowadzaniu produktów na rynek. Według licznych źródeł CNBC, kierownicy z Salesforce, Snowflake'a i Datadog zostali niedawno pozyskani przez OpenAI i Anthropic. Zwabiły ich wysokie wynagrodzenia i możliwość przeniesienia istniejących relacji korporacyjnych do innych firm zajmujących się sztuczną inteligencją.

Nowy etap wojny o talenty

Jednym z najbardziej spektakularnych nabytków OpenAI w dziedzinie oprogramowania była Denise Dresser, która obecnie pełni w firmie Sama Altmana funkcję dyrektorki ds. przychodów. Wcześniej zarządzała platformą komunikacyjną Slack w ramach Salesforce. Według serwisu LinkedIn, w zeszłym miesiącu Salesforce opuściła również Jennifer Majlessi, która objęła stanowisko dyrektorki ds. wprowadzania produktów na rynek w OpenAI.

Według źródła zaznajomionego z procesem rekrutacji, firma Anthropic także zatrudniła pracowników lidera w branży oprogramowania dla przedsiębiorstw.

To nowy front walki o talenty w branży AI, dotychczas dotyczącej głównie najlepszych naukowców i specjalistów zachęcanych wielomilionowymi pensjami i premiami. Priorytety gigantów branży sztucznej inteligencji zmieniają się. Segment korporacyjny staje się dla OpenAI coraz ważniejszym obszarem rozwoju jako bardziej dochodowa część działalności. Pozyskani menedżerowie cechują się również większą lojalnością wobec pracodawców. Kadra kierownicza z firm takich, jak Salesforce czy Snowflake, wnosi bogate doświadczenie w zakresie relacji z klientami korporacyjnymi, co ma pomóc w rozwoju tego segmentu.

W styczniu klienci korporacyjni odpowiadali za ok. 40 proc. działalności OpenAI. Dyrektor finansowa Sarah Friar stwierdziła niedawno, że firma jest na dobrej drodze, by do końca roku zwiększyć ten udział do 50 proc. W listopadzie producent Chata GPT ogłosił, że z technologii firmy korzysta ponad milion klientów biznesowych na całym świecie.

Zdążyć przed zwolnieniami

Sektor oprogramowania obawia się, że narzędzia AI takich firm, jak Anthropic i OpenAI obali model subskrypcji chmury. Fundusz iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV), który obserwuje ten sektor, stracił w tym roku prawie 20 proc.

Niektórzy pracownicy podejmują inicjatywę i zmieniają pracodawcę, zanim dojdzie do masowych redukcji etatów. Na początku tego roku firma Oracle zwolniła tysiące pracowników na rzecz podwojenia zaangażowania w rozwój chmury obliczeniowej opartej na sztucznej inteligencji. Meta i Microsoft z kolei ogłosiły również plany cięć etatów, przy czym firma Marka Zuckerberga zamierza ponownie inwestować w AI.

