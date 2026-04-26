Tech

Technologiczny wyścig o pracowników. Wojna o talenty trwa

Rozwój sztucznej inteligencji
Aleksandra Wójtowicz o manifeście Palantir: byłam przekonana, że to halucynacja AI
Giganci branży oprogramowania odnotowują najgorsze wyniki giełdowe od lat. Obawy napędzają gruntowne zmiany spowodowane przez sztuczną inteligencję. Teraz spółki software'owe czeka nowy problem: exodus kadry kierowniczej do firm zajmujących się AI, na czele z OpenAI - przekazała CNBC.

Według źródeł, kilku czołowych menedżerów z branży oprogramowania zostało pozyskanych przez gigantów AI, poszukujących talentów z doświadczeniem w sprzedaży i wprowadzaniu produktów na rynek. Według licznych źródeł CNBC, kierownicy z Salesforce, Snowflake'a i Datadog zostali niedawno pozyskani przez OpenAI i Anthropic. Zwabiły ich wysokie wynagrodzenia i możliwość przeniesienia istniejących relacji korporacyjnych do innych firm zajmujących się sztuczną inteligencją.

Nowy etap wojny o talenty

Jednym z najbardziej spektakularnych nabytków OpenAI w dziedzinie oprogramowania była Denise Dresser, która obecnie pełni w firmie Sama Altmana funkcję dyrektorki ds. przychodów. Wcześniej zarządzała platformą komunikacyjną Slack w ramach Salesforce. Według serwisu LinkedIn, w zeszłym miesiącu Salesforce opuściła również Jennifer Majlessi, która objęła stanowisko dyrektorki ds. wprowadzania produktów na rynek w OpenAI.

Według źródła zaznajomionego z procesem rekrutacji, firma Anthropic także zatrudniła pracowników lidera w branży oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Gigant ujawnił plany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Gigant ujawnił plany

To nowy front walki o talenty w branży AI, dotychczas dotyczącej głównie najlepszych naukowców i specjalistów zachęcanych wielomilionowymi pensjami i premiami. Priorytety gigantów branży sztucznej inteligencji zmieniają się. Segment korporacyjny staje się dla OpenAI coraz ważniejszym obszarem rozwoju jako bardziej dochodowa część działalności. Pozyskani menedżerowie cechują się również większą lojalnością wobec pracodawców. Kadra kierownicza z firm takich, jak Salesforce czy Snowflake, wnosi bogate doświadczenie w zakresie relacji z klientami korporacyjnymi, co ma pomóc w rozwoju tego segmentu.

W styczniu klienci korporacyjni odpowiadali za ok. 40 proc. działalności OpenAI. Dyrektor finansowa Sarah Friar stwierdziła niedawno, że firma jest na dobrej drodze, by do końca roku zwiększyć ten udział do 50 proc. W listopadzie producent Chata GPT ogłosił, że z technologii firmy korzysta ponad milion klientów biznesowych na całym świecie.

Mars schodzi na drugi plan. Firma Muska zmienia strategię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mars schodzi na drugi plan. Firma Muska zmienia strategię

Zdążyć przed zwolnieniami

Sektor oprogramowania obawia się, że narzędzia AI takich firm, jak Anthropic i OpenAI obali model subskrypcji chmury. Fundusz iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV), który obserwuje ten sektor, stracił w tym roku prawie 20 proc.

Niektórzy pracownicy podejmują inicjatywę i zmieniają pracodawcę, zanim dojdzie do masowych redukcji etatów. Na początku tego roku firma Oracle zwolniła tysiące pracowników na rzecz podwojenia zaangażowania w rozwój chmury obliczeniowej opartej na sztucznej inteligencji. Meta i Microsoft z kolei ogłosiły również plany cięć etatów, przy czym firma Marka Zuckerberga zamierza ponownie inwestować w AI.

Źródło: CNBC

OpenAI AI Sztuczna inteligencja Technologia Sam Altman
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Rafineria w Jarosławiu
Kluczowa rafineria zaatakowana. Doszło do pożaru
Ze świata
Maccastorna
Kilkudziesięciu mieszkańców i ponad tysiąc sztuk bydła. Oto najbogatsza gmina
Turystyka
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Popyt na energię rośnie. To rodzi nowe wyzwania
Ze świata
shutterstock_2309169827
Polska w czołówce UE. Popularność tego sposobu rezerwacji rośnie
Turystyka
Wall street
Nieustanny handel akcjami? Są zagrożenia
Rynki
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Bilety lotnicze drożeją na dobre. Obniżek nie będzie
Turystyka
warszawa ludzie ulica
Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz
Z kraju
Masud Pezeszkian
Prezydent wzywa do oszczędzania prądu. "Wywoływanie niezadowolenia"
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja Lotto rośnie
Pieniądze
Emmanuel Macron
Macron spokojny o rezerwy paliw. "Nie ma podstaw"
Ze świata
Aleksandra Wójtowicz z PISM w podcaście "Czas Przyszły". Odcinek "AI jako broń atomowa. Manifest giganta z Doliny Krzemowej wywołał burzę"
Kontrowersyjny manifest Palantir. "Myślałam, że to halucynacje AI"
Tech
Facebook Meta
Tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Gigant ujawnił plany
Tech
Zrobili grilla na cudzej działce (zdjęcie ilustracyjne)
Co czwarty Polak nie planuje wydatków w długi weekend
Z kraju
emeryci shutterstock_2216605437
Przybywa stulatków w Polsce. Dominują dwa województwa
Z kraju
Kanał Panamski
Kryzys w cieśninie Ormuz podbija ceny. Nawet dziesięciokrotny wzrost
Ze świata
Zondacrypto
Przeszkody dla poszkodowanych inwestorów. "Być może trzeba spisać na straty"
Z kraju
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Eksport ropy przetrwał amerykańską blokadę
Ze świata
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Setki milionów dolarów w kryptowalutach zamrożone. Decyzja Waszyngtonu
Ze świata
ateny grecja shutterstock_2283333797
Ograniczenia dla hoteli. "Nie możemy stać się drugą Barceloną"
Turystyka
Unia Europejska
Nie będzie kolejnego zawieszenia sankcji? "Jasne przekonanie"
Ze świata
Samolot paliwo tankowanie
Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
Łukasz Figielski
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Szef Pentagonu: to dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie
Ze świata
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Eksperci o cenach paliw w majówkę
Moto
Elon Musk
Mars schodzi na drugi plan. Firma Muska zmienia strategię
Tech
Donald Trump
Trump ostrzega Londyn. "Możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć"
Tech
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Drastyczny wzrost importu z Rosji. "Absolutnie kluczowe" dostawy
Ze świata
Donald Trump
Benzyna po cztery dolary. Sondaż uderza w Trumpa przed wyborami
Ze świata
Lotnisko Chopina
Kryzys paliwowy a sytuacja Polski. Minister zapewnia
Turystyka
Donald Tusk
Tusk o umowie z Mercosur. "Rozmawiałem z Komisją i uświadomiłem im"
Z kraju

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica