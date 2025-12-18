Logo TVN24
Facebook z kolejnymi opłatami. "Przypomnienie brutalnej rzeczywistości"

Źródło: TVN24
Facebook testuje w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych ograniczenie liczby linków, które użytkownicy mogą udostępniać w postach bez płatnej subskrypcji. Przekroczenie limitu dwóch linków miesięcznie ma wymagać opłaty w wysokości 9,99 funta.

Meta potwierdziła, że prowadzi "ograniczony test", w ramach którego niektórzy użytkownicy Facebooka mogą udostępniać tylko określoną liczbę linków w postach bez wykupienia subskrypcji. Abonament, zaczynający się od 9,99 funta miesięcznie, ma umożliwiać publikowanie większej liczby treści zawierających odnośniki.

Gabriela Sieczkowska

"To nie tyle kwestia weryfikacji"

Testy prowadzone są wśród wybranych użytkowników w Wielkiej Brytanii i USA. Facebook poinformował serwis TechCrunch, że ograniczenia dotyczą części użytkowników korzystających z trybu profesjonalnego lub stron. Narzędzia te są powszechnie wykorzystywane przez twórców i firmy do promowania treści oraz analizowania ich zasięgu i zaangażowania.

Meta, podobnie jak inne platformy społecznościowe – w tym LinkedIn – zachęca użytkowników do weryfikacji kont w zamian za dodatkowe funkcje lub większą widoczność treści. Usługa Meta Verified oferuje m.in. niebieski znaczek, "rozszerzone" wsparcie techniczne oraz ochronę przed podszywaniem się.

- To nie tyle kwestia weryfikacji, co raczej pakietowania kluczowych funkcji przetrwania za paywallem – powiedział Navarra w rozmowie z BBC.

Konsekwencje dla twórców

Matt Navarra poinformował, że od 16 grudnia bez subskrypcji będzie mógł udostępniać jedynie dwa linki miesięcznie. Jego zdaniem to wyraźny sygnał dla firm i twórców: Jeśli Facebook jest częścią twojej strategii wzrostu lub pozyskiwania ruchu, to dostęp do niej ma teraz swoją cenę.

Ekspert zwrócił uwagę, że zmiany mają swoje źródło w działaniach Elona Muska po przejęciu Twittera w 2022 roku. W serwisie X niebieskie znaczki weryfikacyjne są dostępne wyłącznie dla płacących użytkowników i zapewniają większą widoczność w odpowiedziach oraz w sekcji "Dla Ciebie". Rozwiązanie to okazało się kontrowersyjne i w grudniu doprowadziło do nałożenia przez Unię Europejską kary w wysokości 120 mln euro.

Mimo to Meta wkrótce wdrożyła podobny model oraz zapowiedziała wprowadzenie narzędzia "community notes" do oznaczania wprowadzających w błąd treści, po wcześniejszych cięciach w zespołach moderacji i fact-checkingu.

– Dla twórców to przypomnienie brutalnej rzeczywistości, że Facebook nie jest już niezawodnym źródłem ruchu – ocenił Matt Navarra. Jak dodał, testy te pokazują, że "Meta zawsze będzie optymalizować przede wszystkim dla siebie", a nadmierne uzależnianie biznesu od dobrej woli jednej platformy jest niezwykle ryzykowne.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

