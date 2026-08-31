Tech Europa inwestuje w superkomputer AI. Polska dołoży się do projektu Oprac. Jan Sowa |

Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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LUMI-AI będzie szóstym superkomputerem zamówionym w ramach europejskiego programu AI Factories. Powstanie obok działającej już maszyny LUMI w centrum superkomputerowym w Finlandii.

Uruchomienie nowego systemu zaplanowano na drugą połowę 2027 roku. Wartość zamówienia wynosi 387,8 miliona euro, czyli około 449,4 miliona dolarów.

Bull przekazał agencji Reuters, że jest to największy kontrakt w historii firmy. Do jego zawarcia doszło kilka miesięcy po tym, jak francuskie państwo wydzieliło spółkę z zadłużonej grupy Atos.

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Polska współfinansuje superkomputer AI

Koszty projektu zostaną podzielone po równo między EuroHPC a konsorcjum LUMI AI Factory. Tworzą je Finlandia, Czechy, Dania, Estonia, Norwegia oraz Polska.

Europejska inwestycja ma pomóc zmniejszyć dystans dzielący kontynent od Stanów Zjednoczonych i Chin pod względem dostępu do mocy obliczeniowej potrzebnej do rozwoju AI.

EuroHPC od kilku lat tworzy europejską sieć infrastruktury obliczeniowej. Wspólne przedsięwzięcie dysponuje budżetem 8,2 miliarda euro na lata 2021-2027.

Sieć obejmuje obecnie 19 ośrodków AI Factory, zbudowanych wokół 12 superkomputerów. Należy do nich między innymi niemiecki Jupiter. EuroHPC przygotowuje się także do uruchomienia maksymalnie siedmiu kolejnych lokalizacji.

Układy AMD, pamięć IBM i sieć Nokii

LUMI-AI będzie służyć do trenowania modeli sztucznej inteligencji i ich późniejszego wykorzystywania na dużą skalę. System umożliwi również prowadzenie wymagających symulacji naukowych.

Moc obliczeniową zapewnią układy firmy AMD, głównego konkurenta Nvidii. Za pamięć masową będzie odpowiadać IBM, a rozwiązania sieciowe dostarczy Nokia.

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Europejskie firmy trenują własne modele AI

Europejskie superkomputery już są wykorzystywane do prac nad zaawansowaną sztuczną inteligencją. OVHcloud, największy europejski dostawca usług chmurowych, informował wcześniej, że zakończył wstępne trenowanie modelu bazowego na superkomputerze Jupiter.

Dostęp do systemów EuroHPC otrzymał również włoski startup Domyn, który przewodzi wspieranemu przez Komisję Europejską konsorcjum EUROPA. Firma zamierza wytrenować własny model AI liczący 400 miliardów parametrów.

Ani OVHcloud, ani Domyn nie przedstawiły dotąd swoich modeli ani ich szczegółowych parametrów technicznych. Obie firmy chcą jednak dołączyć, obok paryskiego Mistrala, do grona europejskich podmiotów rozwijających najbardziej zaawansowane modele AI.