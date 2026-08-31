Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Europa inwestuje w superkomputer AI. Polska dołoży się do projektu

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Serwerownia
Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Europa rozbuduje publiczną sieć superkomputerów do rozwoju sztucznej inteligencji. EuroHPC zamówiło u należącej do francuskiego państwa firmy Bull system LUMI-AI za 387,8 miliona euro. W finansowaniu projektu uczestniczy również Polska.

LUMI-AI będzie szóstym superkomputerem zamówionym w ramach europejskiego programu AI Factories. Powstanie obok działającej już maszyny LUMI w centrum superkomputerowym w Finlandii.

Uruchomienie nowego systemu zaplanowano na drugą połowę 2027 roku. Wartość zamówienia wynosi 387,8 miliona euro, czyli około 449,4 miliona dolarów.

Bull przekazał agencji Reuters, że jest to największy kontrakt w historii firmy. Do jego zawarcia doszło kilka miesięcy po tym, jak francuskie państwo wydzieliło spółkę z zadłużonej grupy Atos.

AI może zwiększyć skalę cyberataków. Ostrzeżenie szefa Banku Anglii
Dowiedz się więcej:

AI może zwiększyć skalę cyberataków. Ostrzeżenie szefa Banku Anglii

Polska współfinansuje superkomputer AI

Koszty projektu zostaną podzielone po równo między EuroHPC a konsorcjum LUMI AI Factory. Tworzą je Finlandia, Czechy, Dania, Estonia, Norwegia oraz Polska.

Europejska inwestycja ma pomóc zmniejszyć dystans dzielący kontynent od Stanów Zjednoczonych i Chin pod względem dostępu do mocy obliczeniowej potrzebnej do rozwoju AI.

EuroHPC od kilku lat tworzy europejską sieć infrastruktury obliczeniowej. Wspólne przedsięwzięcie dysponuje budżetem 8,2 miliarda euro na lata 2021-2027.

Sieć obejmuje obecnie 19 ośrodków AI Factory, zbudowanych wokół 12 superkomputerów. Należy do nich między innymi niemiecki Jupiter. EuroHPC przygotowuje się także do uruchomienia maksymalnie siedmiu kolejnych lokalizacji.

"Wspaniała siódemka" przebiła oczekiwania. Najwyższy wzrost zysków od ponad pięciu lat
Dowiedz się więcej:

"Wspaniała siódemka" przebiła oczekiwania. Najwyższy wzrost zysków od ponad pięciu lat

Układy AMD, pamięć IBM i sieć Nokii

LUMI-AI będzie służyć do trenowania modeli sztucznej inteligencji i ich późniejszego wykorzystywania na dużą skalę. System umożliwi również prowadzenie wymagających symulacji naukowych.

Moc obliczeniową zapewnią układy firmy AMD, głównego konkurenta Nvidii. Za pamięć masową będzie odpowiadać IBM, a rozwiązania sieciowe dostarczy Nokia.

Zuckerberg liczył na pracowników AI. Wielką restrukturyzację odwołano
Dowiedz się więcej:

Zuckerberg liczył na pracowników AI. Wielką restrukturyzację odwołano

Europejskie firmy trenują własne modele AI

Europejskie superkomputery już są wykorzystywane do prac nad zaawansowaną sztuczną inteligencją. OVHcloud, największy europejski dostawca usług chmurowych, informował wcześniej, że zakończył wstępne trenowanie modelu bazowego na superkomputerze Jupiter.

Dostęp do systemów EuroHPC otrzymał również włoski startup Domyn, który przewodzi wspieranemu przez Komisję Europejską konsorcjum EUROPA. Firma zamierza wytrenować własny model AI liczący 400 miliardów parametrów.

Ani OVHcloud, ani Domyn nie przedstawiły dotąd swoich modeli ani ich szczegółowych parametrów technicznych. Obie firmy chcą jednak dołączyć, obok paryskiego Mistrala, do grona europejskich podmiotów rozwijających najbardziej zaawansowane modele AI.

Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaPolskaUnia Europejska
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Rodzice mają czas do 1 września. Mogą utracić prawo do 800 plus
Z kraju
Białe koralowce
El Nino rosną w siłę. Pokazują to koralowce
METEO
ropa wydobynie pole naftowe shutterstock_2394679449
USA wznawiają ataki na Iran. Gwałtowna rekcja na rynku ropy
Rynki
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
AI może zwiększyć skalę cyberataków. Ostrzeżenie szefa Banku Anglii
Tech
Warszawa wieżowce (PLUS)
Wyższy wzrost PKB. Przemysł i inwestycje ciągną gospodarkę
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Inflacja w sierpniu. Nowe dane
Z kraju
komputer laptop studentka shutterstock_2679591697
Giganci muzyki pozywają lidera AI. "Bezczelna kampania"
Tech
Donald Trump
Trump sięga po wenezuelskie złoża ropy. "Dar” dla Stanów Zjednoczonych
Ze świata
shutterstock_2477838439
Koniec niższego VAT i limitów cen paliw. Co zmieni się od 1 września?
Moto
szkola plecak rodzic rodzice dziecko shutterstock_475094941
300 złotych na wyprawkę. Za chwilę upływa ważny termin
Z kraju
shutterstock_2558469751
"Wspaniała siódemka" przebiła oczekiwania. Najwyższy wzrost zysków od ponad pięciu lat
Tech
Prezes NBP na spotkaniu G20
Polska wzmacnia pozycję w G20. Domański i Glapiński lecą do USA
Z kraju
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Kto zyska na nowym budżecie? Oto wydatki na instytucje państwowe
Z kraju
wenezuela rafineria ropa shutterstock_1045482250
Ropa, miliardy i spór o kontrolę. Wenezuela broni suwerenności po umowie z USA
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Niedziela handlowa przed powrotem do szkół
Handel
shutterstock_2673979929
OpenAI nie ufa firmom Muska. Jest decyzja o zakończeniu współpracy
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Minister energii: od 1 września obowiązują ceny Karola Nawrockiego
Z kraju
GettyImages-2291882608
Warsh wbrew oczekiwaniom Trumpa. "Jastrzębie" wystąpienie szefa Fed
Ze świata
shutterstock_2805107719
Operator promptera zarobił krocie, bo znał treść przemówień Trumpa
Ze świata
shutterstock_2764553015
"Napięty, ale odpowiedzialny". Na co państwo wyda niemal bilion złotych?
Z kraju
shutterstock_2684802017
Wyciek z MyDr. Numery PESEL są już w bazie, można sprawdzić swoje dane
Tech
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Budżet na 2027 rok. Rada Dialogu Społecznego przyjrzy się projektowi
Z kraju
google logo budynek shutterstock_2689013653
Koniec z "pasożytniczym SEO". Google podporządkowuje się UE
Tech
shutterstock_1598514535
Eurojackpot bez zwycięzcy. Kumulacja rośnie
Z kraju
Stacja paliw, Rosja
Rosja boryka się z niedoborami. "Sytuacja pozostaje napięta"
Ze świata
PIT-0 podatki
Co dalej z ulgą dla młodych? "Nie gniewajcie się"
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: Meta się ugina
Tech
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Fikcyjny instytut i prorosyjskie konta. OpenAI nakłada blokady
Tech
Laptopy w szkołach
"Cios w rodziców, uczniów i nauczycieli". Komentują weto prezydenta
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica