Tech

Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"

Haker Pegasus
Prawniczka Joanna Ryczek o wykorzystywaniu wizerunku znanych osób w oszustwach z użyciem technologii deepfake
Źródło: TVN24
Deepfake’i coraz częściej pojawiają się w internecie i wykorzystywane są zarówno do oszustw finansowych, jak i kampanii dezinformacyjnych. Jak się chronić? Mówiła o tym Joanna Ryczek, adwokatka i pełnomocniczka Jolanty Kwaśniewskiej. Wizerunek byłej pierwszej damy został wykorzystany w oszukańczej reklamie.

Technologia deepfake pozwala tworzyć nagrania, wideo i audio, które wydają się autentyczne, choć takimi nie są. Ostatnim przykładem oszustwa z użyciem wizerunku znanej osoby jest historia Jolanty Kwaśniewskiej, którą opisywaliśmy w tvn24.pl

"Zadzwoniła do mnie przerażona Oleńka". Jolanta Kwaśniewska o "okropnym oszustwie"
Dowiedz się więcej:

"Zadzwoniła do mnie przerażona Oleńka". Jolanta Kwaśniewska o "okropnym oszustwie"

"Deepfake’i to zagrożenie, które może spotkać każdego"

Fałszywe nagrania generowane przez sztuczną inteligencję stają się coraz częściej narzędziem oszustw i dezinformacji. O skali problemu mówiła na antenie TVN24 adwokatka Joanna Ryczek, pełnomocniczka m.in. byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej.

- Im większe zaufanie do osoby publicznej, tym większa siła rażenia takich nagrań – podkreślała mecenas Ryczek.

Przypomniała, że niedawno ofiarą deepfake’u padła Jolanta Kwaśniewska, której wizerunek wykorzystano w spreparowanym filmie reklamującym fałszywe inwestycje. – Tam są niuanse, jak nietypowe ułożenie twarzy czy modulacja głosu, ale wielu odbiorców nie potrafi ich rozpoznać – zaznaczyła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-2021
Jedna wojna już trwa. Ta o nasze umysły. "Rosja próbuje nowych rzeczy"
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone
Moto

Ekspertka wyjaśniała też, jakie kroki mogą podjąć osoby poszkodowane. – Możemy zgłosić takie treści administratorom platform, powiadomić prokuraturę czy wystąpić na drogę cywilną – mówiła.

Jej zdaniem przydatnym rozwiązaniem mogłyby być tzw. "ślepe pozwy", które pozwalają dochodzić ochrony dóbr osobistych nawet wtedy, gdy sprawca pozostaje nieznany.

- Nasz wizerunek chronią przepisy o dobrach osobistych, prawie autorskim i ochronie danych osobowych, ale egzekwowanie tych praw w praktyce wciąż jest trudne – dodała.

Rozmówczyni zwróciła uwagę, że deepfake’i mogą być wykorzystywane również w walce politycznej, co niesie dodatkowe zagrożenia.

- Jeżeli ktoś intencjonalnie posługuje się takim narzędziem, by włożyć w usta polityka słowa sprzeczne z jego poglądami, może wyrządzić poważne szkody zawodowe i wizerunkowe – ostrzegała Joanna Ryczek.

W jej ocenie potrzebne są nie tylko narzędzia prawne, ale też większa świadomość społeczna, by odbiorcy krytycznie podchodzili do treści oglądanych w sieci.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

