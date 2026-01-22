Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Jeff Bezos chce konkurować z Elonem Muskiem. W kosmosie

Jeff Bezos
Amazon wystrzelił swoje pierwsze satelity w kosmos. Konkurencja dla Starlinka
Źródło: Reuters
Firma kosmiczna Blue Origin, należąca do założyciela Amazona Jeffa Bezosa, zapowiada stworzenie globalnej sieci satelitarnej, która ma konkurować z systemem Starlink Elona Muska. Projekt, nazwany TeraWave, zakłada wyniesienie na orbitę ponad 5,4 tysiąca satelitów.

Jak poinformowała Blue Origin, TeraWave ma zapewnić ciągły dostęp do internetu na całym świecie i umożliwiać przesyłanie bardzo dużych ilości danych znacznie szybciej niż obecnie dostępne komercyjne usługi satelitarne.

Według zapowiedzi maksymalne prędkości wysyłania i pobierania danych mają sięgać 6 terabitów na sekundę. Firma planuje rozpoczęcie wynoszenia satelitów TeraWave pod koniec 2027 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Ubisoft pod presją inwestorów. Akcje w dół po ogłoszeniu zmian
filipiny antipolo smartfon shutterstock_1511643029
Wolta Filipin w sprawie narzędzia Muska
Elon Musk
Elon Musk z "niepoważnym żądaniem"

Starlink wciąż liderem

Mimo ambitnych planów Blue Origin, jej sieć będzie znacznie mniejsza od Starlinka, który obecnie dominuje na rynku internetu satelitarnego.

Starlink, należący do Elona Muska i działający w ramach firmy SpaceX, oferuje dostęp do internetu i usług telefonicznych klientom indywidualnym.

Blue Origin podkreśla, że TeraWave będzie skierowany głównie do centrów danych, biznesu i administracji rządowej.

Jeff Bezos
Jeff Bezos
Źródło: www.blueorigin.com

Amazon konkurencją dla TeraWave

Konkurencją dla TeraWave jest również projekt satelitarny Amazona. Koncern, który uczynił Bezosa miliarderem i którego jest on nadal przewodniczącym rady nadzorczej, rozwija sieć o nazwie Leo.

Amazon ma obecnie około 180 satelitów na orbicie i planuje docelowo ponad 3 tysiące. W przeciwieństwie do projektu Blue Origin, Leo ma być skierowany przede wszystkim do odbiorców indywidualnych.

Firma nie podała, kiedy cała planowana konstelacja znajdzie się na orbicie.

Ostatnie sukcesy i kontrowersje

W listopadzie Blue Origin po raz pierwszy z powodzeniem wylądowała stopień rakiety na pływającej platformie. Wcześniej dokonała tego wyłącznie SpaceX.

W kwietniu firma zrealizowała 11-minutowy lot kosmiczny z całkowicie żeńską załogą. Na pokładzie znalazły się m.in. obecna żona Bezosa Lauren Sánchez, piosenkarka Katy Perry oraz prezenterka CBS Gayle King.

Część komentatorów oceniła jednak, że udział celebrytów w krótkiej i kosztownej podróży kosmicznej był nietaktowny w czasie problemów gospodarczych.

OGLĄDAJ: Prezydent: myślę, że w weekend spotkam się z Zełenskim
Prezydent Nawrocki w Davos

Prezydent: myślę, że w weekend spotkam się z Zełenskim
NA ŻYWO

Prezydent Nawrocki w Davos
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: www.blueorigin.com

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaJeff BezosAmazonElon Musk
Zobacz także:
Taśma produkcyjna pamięci RAM
Eksperci prognozują. Możliwe załamanie rynku elektroniki
Tech
europarlament
Prawicowa frakcja chciała zablokować umowę z Mercosur
Najnowsze
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Ubisoft pod presją inwestorów. Akcje w dół po ogłoszeniu zmian
Tech
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Nowe dane z przemysłu. "To się nazywa wzrost!"
Z kraju
Kopalnia Turów
TSUE w sprawie Turowa: kara na Polskę była prawidłowa
Z kraju
Pieniądze złoty portfel
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Mocna końcówka roku na rynku pracy"
Pieniądze
Malawi
Ceny paliw niemal podwoiły się w trzy miesiące. Władze winią poprzedni rząd
Ze świata
telefon szpieg hacker
Czy to "Rok 1984"? Weto zmienia układ sił
Maja Piotrowska
frank szwajcarski CHF
Ważna decyzja dla frankowiczów. TSUE wydał opinię
Prawo
moskwa lotnisko - Media_works shutterstock_380305000
Były wycofane z użytku, ale znów będą latać. Rosja przywraca stare samoloty
Ze świata
broker, giełda, wall street
Trump odwołuje cła, giełda pnie się w górę
Rynki
Loty samolotem
Europosłowie opowiadają się za pasażerami. Kolejny rozdział trwającego od dekady sporu
Ze świata
Grenlandia
Trump zmienia decyzję w sprawie ceł na kraje europejskie. Rynki reagują
Ze świata
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra pracy: Ziobro likwidował, my będziemy wzmacniać
Prawo
shutterstock_2642459917_1
Kaucja za "małpkę"? Podano, kiedy zapadnie decyzja
Z kraju
kosmetyki lapier do paznokci lakiery shutterstock_2459492205
Ta branża nie boi się kryzysu kosztów życia
Rynki
kominy fabryka elektrownia dym smog emisja shutterstock_130778297
Garstka firm odpowiada za połowę emisji
Ze świata
Elon Musk
Musk nazwał go "kompletnym idiotą". Szef największej linii Europy reaguje
Ze świata
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Wall Street odetchnęło. Trump łagodzi stanowisko
Ze świata
shutterstock_2473231629_1
Manna z nieba. Albo burrito. Nowy trend
Tech
shutterstock_2423248737
Jeden procent najbogatszych posiada obecnie więcej, niż 95 proc. najbiedniejszych
Ze świata
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Ukraina ujawnia skalę defraudacji środków państwowych
Ze świata
Donald Trump
Trump o gospodarce: "Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"
Ze świata
filipiny antipolo smartfon shutterstock_1511643029
Wolta Filipin w sprawie narzędzia Muska
Tech
Czy dzieci powinny wręczać dziadkom alkohol?
Kontrowersyjne świętowanie. "To nie są niewinne żarty"
Zespół autorów
Justyna SucheckaNatalia SzostakKatarzyna Korzeniowska
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
Rynki
TSUE
Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
Ze świata
Ursula von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
UE zainwestuje na Grenlandii. "Potężny, europejski impuls"
Ze świata
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
Z kraju
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica