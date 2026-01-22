Jeff Bezos chce konkurować z Elonem Muskiem. W kosmosie

Amazon wystrzelił swoje pierwsze satelity w kosmos. Konkurencja dla Starlinka Źródło: Reuters

Jak poinformowała Blue Origin, TeraWave ma zapewnić ciągły dostęp do internetu na całym świecie i umożliwiać przesyłanie bardzo dużych ilości danych znacznie szybciej niż obecnie dostępne komercyjne usługi satelitarne.

Według zapowiedzi maksymalne prędkości wysyłania i pobierania danych mają sięgać 6 terabitów na sekundę. Firma planuje rozpoczęcie wynoszenia satelitów TeraWave pod koniec 2027 roku.

Starlink wciąż liderem

Mimo ambitnych planów Blue Origin, jej sieć będzie znacznie mniejsza od Starlinka, który obecnie dominuje na rynku internetu satelitarnego.

Starlink, należący do Elona Muska i działający w ramach firmy SpaceX, oferuje dostęp do internetu i usług telefonicznych klientom indywidualnym.

Blue Origin podkreśla, że TeraWave będzie skierowany głównie do centrów danych, biznesu i administracji rządowej.

Amazon konkurencją dla TeraWave

Konkurencją dla TeraWave jest również projekt satelitarny Amazona. Koncern, który uczynił Bezosa miliarderem i którego jest on nadal przewodniczącym rady nadzorczej, rozwija sieć o nazwie Leo.

Amazon ma obecnie około 180 satelitów na orbicie i planuje docelowo ponad 3 tysiące. W przeciwieństwie do projektu Blue Origin, Leo ma być skierowany przede wszystkim do odbiorców indywidualnych.

Firma nie podała, kiedy cała planowana konstelacja znajdzie się na orbicie.

Ostatnie sukcesy i kontrowersje

W listopadzie Blue Origin po raz pierwszy z powodzeniem wylądowała stopień rakiety na pływającej platformie. Wcześniej dokonała tego wyłącznie SpaceX.

W kwietniu firma zrealizowała 11-minutowy lot kosmiczny z całkowicie żeńską załogą. Na pokładzie znalazły się m.in. obecna żona Bezosa Lauren Sánchez, piosenkarka Katy Perry oraz prezenterka CBS Gayle King.

Część komentatorów oceniła jednak, że udział celebrytów w krótkiej i kosztownej podróży kosmicznej był nietaktowny w czasie problemów gospodarczych.

