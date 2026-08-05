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AI może zmienić oblicze wyborów

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Urna
Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy
Źródło zdj. gł.: TVN24
Sztuczna inteligencja może stać się jednym z głównych narzędzi kampanii wyborczych. Boty już uczą się, jak najskuteczniej przekonywać wyborców - pisze portal Axios.

Nadchodzący cykl wyborczy w USA może być pierwszym, w którym sztuczna inteligencja stanie się jednocześnie przedmiotem politycznego sporu i szeroko wykorzystywanym narzędziem walki o głosy - ocenia Axios.

Sztaby szkolą tekstowe boty, które potrafią prowadzić rozmowy w stylu konkretnego kandydata. Część wyborców rozmawia z nimi przez wiele godzin, ujawniając przy tym, jakie argumenty, słowa i idee są dla nich najbardziej przekonujące.

Badacze z Uniwersytetu Yale, przywoływani przez Axios, ustalili, że bot otwarcie informujący, iż jest sztuczną inteligencją, może przekonywać równie skutecznie jak system podszywający się pod człowieka.

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Symulacje wyborców przetestują przekaz

AI może zostać wykorzystana również przed rozpoczęciem właściwej kampanii. Polityczni stratedzy tworzą masowo symulacje wyborców, na których testują reklamy, hasła, obrazy i argumenty. Pozwala to dopracować przekaz, zanim trafi on do prawdziwych odbiorców.

Axios zwraca jednak uwagę, że indywidualne rozmowy z wyborcami mogą być trudne do prowadzenia na masową skalę. Tańszym rozwiązaniem może okazać się zalewanie mediów społecznościowych treściami wzmacniającymi istniejące już poglądy i podziały.

Kolejnym polem walki ma być wpływanie na odpowiedzi najpopularniejszych modeli językowych, takich jak ChatGPT, Claude, Gemini czy Grok. Celem może być kształtowanie tego, co systemy AI mówią użytkownikom o kandydatach i ich programach.

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Polska coraz bardziej cyfrowa

Takie narzędzia mogą mieć coraz większe znaczenie również w Polsce, gdzie dostęp do internetu jest już niemal powszechny. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 roku miało go 96,2 proc. gospodarstw domowych, o 0,3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Z usług administracji publicznej online korzystało 61,1 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat, a 69,7 proc. robiło zakupy w sieci. Dane te nie przesądzają, że AI będzie w stanie wpływać wynik wyborów w Polsce - pokazują jednak, że cyfrowy przekaz polityczny może docierać do zdecydowanej większości społeczeństwa.

Źródło: tvn24.pl, Axios
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaTechnologia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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