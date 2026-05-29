Anthropic zbliża się do biliona dolarów. Wyprzedza OpenAI

Oświadczenie Olgi Tokarczuk w sprawie korzystania z AI

Nowa wycena po rundzie finansowania serii H plasuje Anthropic przed OpenAI, którego wartość post-money została w marcu oszacowana na 852 miliardy dolarów. Zaostrza to i tak już zaciętą walkę obu firm o dominację w szybko rozwijającym się sektorze sztucznej inteligencji - ocenia agencja.

Wycena Anthropic wzrosła ponad dwukrotnie od lutego, kiedy wynosiła 380 miliardów dolarów.

Zapowiedź wejścia na giełdę

"Od czasu naszej rundy finansowania serii G w lutym, liczba wdrożeń wśród globalnych klientów korporacyjnych stale rośnie, a nasze przychody z bieżącego okresu przekroczyły na początku tego miesiąca 47 miliardów dolarów" - napisał Anthropic na swoim blogu.

Anthropic zabiega o prywatne finansowanie, przygotowując się jednocześnie do debiutu giełdowego - wynika z informacji inwestorów i bankierów znających sytuację spółki. Podobne działania podejmuje OpenAI. Obie firmy rozważają wejście na rynek publiczny jeszcze w tym roku, by pozyskać środki potrzebne do rozwijania usług i trenowania nowych modeli.

W ostatnich miesiącach Anthropic miał problemy ze sprostaniem zapotrzebowaniu rynkowemu na ich modele, co zmusiło firmę do wprowadzenia limitów użytkowania w godzinach szczytu. Dodatkowo firma zachęcała klientów do korzystania z usług poza okresem większej aktywności na ich platformie poprzez oferowanie większych mocy obliczeniowych o określonej porze.

Inwestycje w Anthropic

Amazon poinformował w kwietniu, że zainwestuje w Anthropic do 25 miliardów dolarów, w zamian za co startup zobowiązał się do wydania ponad 100 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat na technologie chmurowe Amazona. Jest to uzupełnienie poprzedniej inwestycji Amazona wartej 8 miliardów dolarów.

Najnowszej rundzie finansowania przewodziły fundusze Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks oraz Sequoia Capital, a funkcję współprowadzących pełniły m.in. Coatue i ICONIQ - wymienia Reuters

Do rundy dołączyli również partnerzy strategiczni Anthropic w zakresie infrastruktury: Micron, Samsung oraz SK Hynix. Całość kwoty obejmuje 15 miliardów dolarów z wcześniej zadeklarowanych inwestycji od tzw. hyperscalerów (wielkich dostawców usług chmurowych), w tym 5 miliardów dolarów od Amazona.

