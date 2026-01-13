Akcja USA, giełda ostro w górę

Trump naciska na miliardowe inwestycje w Wenezueli. ExxonMobil ostrzega Źródło: Reuters

Kluczowy indeks Wenezueli Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC) wzrósł o ponad 130 proc. do rekordowego poziomu ponad 6000 pkt. od 3 stycznia, kiedy miała miejsca operacja sił zbrojnych USA, w wyniku której schwytano i wywieziono z kraju prezydenta Nicolasa Maduro.

Zdaniem analityków gospodarka południowoamerykańskiego państwa może się ustabilizować po latach złego zarządzania, sankcji i niewypłacalności. Rosną też oczekiwania, że nowe władze przyciągną kapitał zagraniczny, ożywią produkcję ropy naftowej i znormalizują stosunki z USA.

Odsunięcie Maduro "warunkiem wstępnym zniesienia sankcji"

Inwestorzy poczuli się zachęceni do kupowania akcji, donosi portal stacji CNBC. Emitent ETF Teucrium złożył w piątek wniosek do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o utworzenie pierwszego funduszu skupiającego się na spółkach zaangażowanych w Wenezueli.

Anthony Simond, dyrektor inwestycyjny w firmie Aberdeen, stwierdził, że inwestorzy wyceniają odsunięcie od władzy Maduro jako "warunek wstępny zniesienia sankcji i porozumienia restrukturyzacyjnego".

- Popyt jest widoczny w szerokim gronie inwestorów, w tym głównych zarządzających aktywami na rynkach wschodzących, a także funduszy hedgingowych i specjalistów od długu - wyjaśnił ekspert w rozmowie z CNBC.

"W obecnej niestabilnej sytuacji uważamy, że w przypadku Wenezueli będziemy mieć raczej do czynienia raczej z kontynuacją reżimu niż transformacją demokratyczną" - stwierdzili w nocie analitycy firmy BMI. "Wenezuela umożliwi Stanom Zjednoczonym wzmocnienie regionalnej hegemonii i zapewni USA dostęp do sektora naftowego na bardzo korzystnych warunkach" - zauważyli.

"Hossa odzwierciedla nadzieję"

Portal CNBC zwrócił uwagę, że giełda w Wenezueli jest mała i trudno dostępna dla globalnych inwestorów, co z kolei oznacza ryzyko, że wahania cen akcji będą ekstremalne. Jak zauważono, Indeks IBC w całym 2025 roku odnotował wzrost o 1644 proc.

- Ponieważ lokalny rynek finansowy charakteryzuje się niewielkim obrotem, nawet małe zmiany w zakresie oczekiwań co do przyszłości mogą oznaczać duże wahania cen. Obecna hossa odzwierciedla nadzieję i spekulacje, a nie potwierdzone wyniki - stwierdziła Alice Blue, brokerka platformy finansowej TradingView.

Inwestorzy mają apetyt również na obligacje, zarówno państwowe, jak i krajowej spółki naftowej - PDVSA. Ich optymizm wynika z nadziei na restrukturyzację zadłużenia, w czym widzą szansę na odblokowanie środków zamrożonych od czasu osiągnięcia przez Wenezuelę niewypłacalności w 2017 r.

