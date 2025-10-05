Nowy rekord bitcoina

Shutdown w USA. Kongres nie przyjął nowego budżetu przed nowym rokiem fiskalnym Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kurs bitcoina wyniósł w niedzielę 125 689 dolarów, bijąc poprzedni rekord z sierpnia, który sięgnął 124 500 dolarów. Tę kryptowalutę promuje prezydent USA Donald Trump wraz z rodziną. Zapowiedział on nawet tworzenie amerykańskiej rezerwy w BTC.

Bitcoin z nowym rekordem

- W sytuacji, gdy wiele aktywów, w tym akcje, złoto czy nawet takie przedmioty kolekcjonerskie jak karty Pokemon, biją historyczne rekordy, nie zaskakuje, że bitcoin korzysta na narracji o deprecjacji dolara – powiedział Bloombergowi Joshua Lim, odpowiedzialny za rynki w spółce maklerskiej FalconX, specjalizującej się w kryptowalutach.

Utworzony w 2008 roku bitcoin spopularyzował koncepcję zdecentralizowanych finansów. Początkowo waluta ta nie miała realnej wartości, potem jej cena była groszowa. Po raz pierwszy transakcję w BTC, której stroną była firma wytwarzająca fizyczne towary, zawarto wiosną 2010 r. - amerykański programista nabył za bitcoiny dwie pizze. Wówczas kosztowały go 10 tys. bitcoinów, czyli nieco ponad 40 dolarów.

Ryzyko inwestowania w bitcoina

Inwestowanie w kryptowaluty (np. w bitcoina) wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Lożę prasową"