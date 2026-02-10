"Mania debiutów". Szykują się rekordy

Wszyscy o nich słyszeliśmy. Teraz będziemy mogli handlować ich akcjami

Chęć wejścia na giełdę w tym roku zadeklarowały znane amerykańskie spółki. Wśród nich kluczowi uczestnicy wyścigu AI: OpenAI - producent słynnego ChatGPT czy Anthropic - twórca chatbota Claude.

Pierwsze kroki w kierunku IPO (initial public offering - ang), czyli pierwszej oferty publicznej, oznaczającej wejście firmy na giełdę, miał zrobić również SpaceX. Debiut kosmicznej firmy Elona Muska, która niedawno została połączona z xAI, może być największym w historii.

Chętnie na giełdę spoglądają też firmy w Europie, w tym w Polsce. W tym kontekście agencja Bloomberg wymieniała WB Group czy Empik.