Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Kuwejt przykręca kurek z ropą

Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Blokada cieśniny Ormuz i jej wpływ na rynki
Źródło: TVN24
Według doniesień "The Wall Street Journal", Kuwejt zaczął ograniczać wydobycie na części swoich pól naftowych, ponieważ jego zbiorniki magazynowe zbliżają się do maksymalnego zapełnienia. Przedłużający się z powodu wojny na Bliskim Wschodzie kryzys może spowodować, że podobne decyzje podejmą inne kraje OPEC.

Jak podaje "WSJ", Kuwejt, państwo założycielskie OPEC, rozpoczęło już ograniczenie wydobycia i rozważa dalszą redukcję produkcji oraz zdolności rafineryjnych do poziomu pokrywającego jedynie krajowe zapotrzebowanie. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump w Białym Domu
Irańska blokada to problem dla Trumpa. "Przegra wybory z kretesem"
TVN24
Doha, Katar
Katar nie ma wątpliwości. "To doprowadzi do załamania się gospodarek na całym świecie"
Ze świata
Płomienie w rafinerii Fudżajra w ZEA
"Ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć"

Zamknięcie Cieśniny Ormuz

Przyczyną kryzysu jest paraliż żeglugi przez Cieśninę Ormuz w związku z konfliktem zbrojnym z Iranem. Cieśniną tą przepływa codziennie około jednej piątej światowych dostaw ropy. Przy zamkniętej trasie eksportowej ropa cofa się do lądowych zbiorników, które szybko się zapełniają.

Według cytowanej przez dziennik firmy analitycznej Kpler, przy obecnym tempie kuwejckie zbiorniki zapełnią się całkowicie w ciągu ok. 12 dni. Podobna sytuacja dotyczy innych większych producentów; według firmy, magazyny w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich mogą osiągnąć maksymalną pojemność w ciągu trzech tygodni. Irak już wcześniej w tym tygodniu zmuszony był ograniczyć wydobycie o ponad połowę.

"WSJ" zaznacza, że Arabia Saudyjska dysponuje większą pojemnością magazynową i może częściowo ominąć Cieśninę Ormuz, kierując eksport rurociągiem do portu Janbu nad Morzem Czerwonym, jednak nie jest w stanie w pełni zrekompensować zakłóceń.

Transport ropy naftowej do Europy
Transport ropy naftowej do Europy
Źródło: PAP/ Mateusz Krymski

Szybujące ceny ropy

Ceny ropy znacząco wzrosły od początku konfliktu. Brent, globalna ropa referencyjna, przebiła w piątek poziom 90 dolarów za baryłkę wobec ok. 72 dolarów w ubiegłym tygodniu.

Był to efekt m.in. zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że nie zaakceptuje innego porozumienia z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją. Analitycy ostrzegają, że jeśli w najbliższych dniach kolejne pola naftowe zostaną wyłączone z eksploatacji, cena Brent może przekroczyć 100 dolarów za baryłkę.

Wpis Trumpa o Iranie. Stawia sprawę jasno
Dowiedz się więcej:

Wpis Trumpa o Iranie. Stawia sprawę jasno

TVN24

"Tygodnie lub miesiące" na przywrócenie normalnych dostaw

Podobna sytuacja panuje na rynku gazu ze względu na irańskie ataki na infrastrukturę Kataru, głównego producenta w regionie. Minister ds. energii Kataru Saad al-Kabi powiedział dziennikowi "Financial Times", że nawet gdyby wojna zakończyła się natychmiast, Katarowi zajęłoby "tygodnie lub miesiące" przywrócenie normalnych dostaw po zbombardowaniu zakładu w Ras Laffan przez Iran.

Minister ostrzegł też, że cena baryłki ropy może wynieść nawet 150 dolarów, jeśli obecna sytuacja się utrzyma, a kontynuowanie wojny przez kolejne tygodnie może doprowadzić do zapaści gospodarek.

- Będą braki niektórych produktów i nastąpi reakcja łańcuchowa fabryk, które nie będą w stanie ich dostarczyć - powiedział al-Kabi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
KuwejtRopa naftowaIran
Zobacz także:
GALA
Ogłosili zwycięzcę konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Najnowsze
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
PLL LOT: wszystkie loty do Dubaju zawieszone
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
Giełda nowojorska nurkuje po wpisie Trumpa
Rynki
Władimir Putin
Krok Trumpa, Putin zaciera ręce. "Zła decyzja"
Maja Piotrowska
Peter Szijjarto
Węgry żądają "natychmiastowych odpowiedzi i wyjaśnień" od Ukrainy
shutterstock_2387014121
Wznawiają loty z Dubaju, w tym połączenie z Warszawą
Turystyka
shutterstock_187411970
Niemiecki koncern przejmuje legendarny brytyjski dziennik
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
To będzie rewolucja na rynku pracy. "Ryzyko utraty 11 miliardów złotych"
Z kraju
shutterstock_1372737359
Reagują na blokadę cieśniny Ormuz i obniżają podatek na paliwa
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Echa decyzji Pentagonu. "Nie ogranicza zastosowań"
Tech
Lufthansa, samolot Airbus A321
Lot ewakuacyjny do Rijadu zawrócony
Orban na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa
Orban idzie krok dalej. "Wstrzymamy tranzyt"
Doha, Katar
Katar nie ma wątpliwości. "To doprowadzi do załamania się gospodarek na całym świecie"
shutterstock_2551895645
Cios w finansowy raj. "Ludzie wolą uciekać niż przyjeżdżać"
Alicja Skiba
Donald Trump
Trump się nie martwi. "Jak wzrosną, to wzrosną"
shutterstock_1313210075
Tak rosną ceny na stacjach
Z kraju
shutterstock_2405813575
Siła wyższa. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Tajny plan prezydenta i szefa NBP
Wiktor Knowski, Marcin Złotkowski
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
Rynki
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
Rynki
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Nowa prognoza NBP. Tak mają rosnąć ceny i gospodarka
Z kraju
Adam Glapiński
Konflikt w Iranie kluczowy dla decyzji w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
USA, transport, łańcuchy dostaw, cła
Zwrot za unieważnione cła Trumpa. Trybunał nie ma wątpliwości
Wenezuela, ropa naftowa, tankowiec
USA luzują sankcje. Rosyjska ropa trafi do Indii
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Paweł Wojtunik, były szef CBA
"Posiada unikalne kompetencje". Wojtunik w Orlenie
Z kraju
Viktor Orban wysłał oddział antyterrorystów do Bośni i Hercegowiny
Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"
Samolot Embraer 170 linii LOT
LOT uruchamia specjalne rejsy powrotne
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
Zegar Parowy Gaston - Vancouver (New Columbia)
Koniec ze zmianą czasu. "Nie chodzi tylko o zegarki"
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica