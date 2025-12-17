Kurs wystrzelił o ponad 750 procent. "Przytłaczający popyt"

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Popyt na akcje spółki w transzy detalicznej był wręcz przytłaczający, odnotowano blisko trzytysięczną (2986-krotną) nadsubskrypcję" - informuje Bloomberg. Inwestorzy, którym nie udało się nabyć akcji w drodze losowania, masowo ruszyli do zakupów na rynku wtórnym.

Firma produkuje procesory graficzne dla programistów zajmujących się sztuczną inteligencją - to dynamicznie rozwijająca się branża, która dynamicznie rośnie w czasie, gdy konsumenci i firmy wdrażają usługi AI.

Potężna kapitalizacja

Kapitalizacja rynkowa MetaX przekroczyła próg 300 miliardów juanów (165 miliardów złotych), dorównując wycenom innych lokalnych liderów, takich jak Moore Threads, która również zajmuje się produkcją GPU.

Serwis Bloomberg przytacza słowa Zhanga Kexinga z zarządu firmy inwestycyjnej Beijing Gelei Asset Management. - Motorem wzrostów jest strategia krajowej substytucji. W obliczu amerykańskich sankcji blokujących dostęp do najbardziej zaawansowanych układów firmy Nvidia inwestorzy poszukują lokalnych firm - powiedział Kexing.

Firma MetaX została założona przez byłych menedżerów AMD, w tym dyrektora generalnego Chena Weilianga. Portfolio firmy obejmuje m.in. serię chipów Xiyun C500, porównywalną z modelem Nvidia A100, oraz najnowszą generację C588, która - według deklaracji producenta - znacząco przybliża się wydajnością do flagowego procesora Nvidii - H100.

Debiut MetaX jest częścią szerszego ożywienia na chińskim rynku ofert pierwotnych. Średni wzrost spółek w dniu debiutu wynosi w tym roku aż 250 proc., co wynika zarówno z ograniczonej podaży nowych emisji sterowanej przez regulatorów, jak i wzmożonego apetytu inwestorów na zyski z nowych przedsięwzięć technologicznych.

Sukces ten może stać się impulsem dla kolejnych gigantów z sektora chipów i AI, takich jak ChangXin Memory czy Yangtze Memory, które również planują wejście na giełdę z wycenami sięgającymi setek miliardów juanów.

OGLĄDAJ: TVN24