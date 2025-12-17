Logo TVN24
Rynki

Kurs wystrzelił o ponad 750 procent. "Przytłaczający popyt"

Inwestor, giełda, broker, trader
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Spółka MetaX, zajmująca się produkcją chipów do obsługi sztucznej inteligencji, zadebiutowała w środę na giełdzie w Szanghaju. Pierwszego dnia wartość akcji wzrosła o 755 procent, na każdą przypadło blisko trzy tysiące chętnych. To najlepszy debiut giełdowy w tym kraju w ostatniej dekadzie wśród firm tej wielkości.

"Popyt na akcje spółki w transzy detalicznej był wręcz przytłaczający, odnotowano blisko trzytysięczną (2986-krotną) nadsubskrypcję" - informuje Bloomberg. Inwestorzy, którym nie udało się nabyć akcji w drodze losowania, masowo ruszyli do zakupów na rynku wtórnym.

Firma produkuje procesory graficzne dla programistów zajmujących się sztuczną inteligencją - to dynamicznie rozwijająca się branża, która dynamicznie rośnie w czasie, gdy konsumenci i firmy wdrażają usługi AI.

Potężna kapitalizacja

Kapitalizacja rynkowa MetaX przekroczyła próg 300 miliardów juanów (165 miliardów złotych), dorównując wycenom innych lokalnych liderów, takich jak Moore Threads, która również zajmuje się produkcją GPU.

Serwis Bloomberg przytacza słowa Zhanga Kexinga z zarządu firmy inwestycyjnej Beijing Gelei Asset Management. - Motorem wzrostów jest strategia krajowej substytucji. W obliczu amerykańskich sankcji blokujących dostęp do najbardziej zaawansowanych układów firmy Nvidia inwestorzy poszukują lokalnych firm - powiedział Kexing.

Tech

Firma MetaX została założona przez byłych menedżerów AMD, w tym dyrektora generalnego Chena Weilianga. Portfolio firmy obejmuje m.in. serię chipów Xiyun C500, porównywalną z modelem Nvidia A100, oraz najnowszą generację C588, która - według deklaracji producenta - znacząco przybliża się wydajnością do flagowego procesora Nvidii - H100.

Debiut MetaX jest częścią szerszego ożywienia na chińskim rynku ofert pierwotnych. Średni wzrost spółek w dniu debiutu wynosi w tym roku aż 250 proc., co wynika zarówno z ograniczonej podaży nowych emisji sterowanej przez regulatorów, jak i wzmożonego apetytu inwestorów na zyski z nowych przedsięwzięć technologicznych.

Sukces ten może stać się impulsem dla kolejnych gigantów z sektora chipów i AI, takich jak ChangXin Memory czy Yangtze Memory, które również planują wejście na giełdę z wycenami sięgającymi setek miliardów juanów.

Autorka/Autor: fig/ToL

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/REHAN KHAN

ChinySztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica