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Rynki

Czy grozi nam brak ropy? "To jest skrajny scenariusz"

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Zbigniew Kuźmiuk o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Mamy rezerwy ropy i w razie potrzeby możemy po nie sięgnąć - tłumaczył sytuację na rynku w rozmowie z redakcją tvn24.pl zarządzający Polaris FIZ Dawid Czopek. Jednak jak dodał, takie rozwiązanie to "skrajny scenariusz". Na rynku ropy rosną obawy o bezpieczeństwo transportu surowca, ponieważ kluczowy saudyjski rurociąg Wschód-Zachód wstrzymał prace. Orlen przekazał w środę, że zakontraktował dodatkowe 16 dostaw.

Ekspert zaznaczył, że "nie chce snuć czarnych scenariuszy".

- Mamy rezerwy ropy i w razie potrzeby możemy po nie sięgnąć, natomiast jest to skrajny scenariusz. Jeśli jednak rurociąg Wschód-Zachód nie zostanie naprawiony, albo chociaż przywrócony częściowo, w miarę szybko, to Saudi Aramco ograniczy dostawy do Europy - zwrócił uwagę.

Jak dodał, kilka europejskich rafinerii poinformowało, że Aramco odwołało swoje dostawy we wrześniu.

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Ograniczenia na rynku spotowym

Orlen dokonuje obecnie zakupów ropy na tzw. rynku spotowym (transakcje realizowane są natychmiast - red.), ale według eksperta "trzeba pamiętać, że jej ilość jest ograniczona".

- Poza tym trzeba za nią dużo płacić. O ile kontrakty na ropę kosztują ok. 110 dolarów za baryłkę, to jeśli chcemy ją kupić tu i teraz, to trzeba wydać 140-150 dolarów. Można zatem założyć, że jeżeli Orlen zapłacił w trybie ekstraordynaryjnym za takie dostawy, to są one droższe i odbiją się na marży koncernu - stwierdził.

Jak podkreślił, jeśli "ropy rzeczywiście będzie mało i inni również będą za nią więcej płacili, odbije się to na gotowych cenach paliw, krótko mówiąc: na nas, na klientach".

- Zasadnicze jest pytanie, jak długo konflikt na Bliskim Wschodzie potrwa. Właściwie każdy tydzień, w którym nic się nie wyjaśnia, powoduje, że sytuacja na rynku ropy się pogarsza - zwrócił uwagę.

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Kluczowy jest rodzaj ropy

Ekspert poinformował również, że traderzy poszukujący ropy naftowej "kupują gdzie się da".

- Tu nie ma wybrzydzania na zasadzie, że ta ropa mi się podoba, a ta nie. Szukamy wszędzie. Najlepiej jednak by było, gdyby Orlen sprowadzał ją z Morza Północnego, bo ma podobną charakterystykę do ropy arabskiej i rosyjskiej. Kluczowe jest sprowadzanie jak największej ilości ropy o charakterystyce cięższej, bo dostaje się z niej więcej diesla - wytłumaczył.

Jak dodał, ropa z Morza Północnego jest dlatego ważniejsza od tej z USA, "która jest lżejsza, przez co w trakcie rafinacji surowca otrzymuje się mniej produktu".

- A diesel jest obecnie szczególnie poszukiwany - zaznaczył.

W opinii Dawida Czopka, ropa kazachska "jest również w porządku, bo podobna jest do rosyjskich, w tym Urala".

- Zresztą ponieważ system rurociągów funkcjonuje jeszcze od czasów ZSRR, to te ropy się mieszają i powstaje tzw. "russian blend" (czyli rosyjska mieszanka - przyp. red.). Problemem natomiast jest to, że Putin usiłuje zrobić wszystko, by ograniczyć dostawy ropy z Kazachstanu, kraju skazanego na sowieckie rurociągi, dlatego to nie jest kierunek idealny dla nas - zaznaczył.

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Nowe kontrakty Orlenu

W środę Orlen poinformował w komunikacie na X, że spółka od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw ropy.

"W związku z sytuacją na rynku surowcowym Grupa ORLEN od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw na kierunku polskim, czeskim i litewskim, m. in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i obu Ameryk" - napisała spółka we wpisie na platformie X.

Jak dodano, "pozostała część zapotrzebowania pokrywana jest m. in. na podstawie zawartego w sierpniu kontraktu z norweskim Equinorem".

Z kolei minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział w środowej rozmowie w radiowej Jedynce, że "Orlen jest w miarę zabezpieczony i zdywersyfikowany", ale "sytuacja jest superpoważna". Pytany czy nie ma obaw o dostępność ropy zaznaczył, że "rezerwy są nienaruszone, ale "wszystko będzie zależeć od tego, co przyniosą kolejne tygodnie". Dodał, że obecnie "Orlen kupuje ropę na spocie" i że "wszystkie kraje teraz o to walczą".

Kluczowy ropociąg wyłączony

Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w miniony piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód po atakach, jakie miały miejsce wcześniej w rejonie Rijadu i Medyny. Zamknięty ropociąg, który przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód, w ostatnich miesiącach stał się alternatywą w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym właśnie szlakiem saudyjski państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększony wolumen ropy do portów nad Morzem Czerwonym.

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Alicja Skiba

Na początku września Huti rozpoczęli w Jemenie zbrojną ofensywę, w wyniku której przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli port Mokka w pobliżu przeprawy łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i dalej Oceanem Indyjskim, a także co najmniej jedną z wysp archipelagu Hanisz, który leży na północ od strategicznej cieśniny Bab al-Mandab, przez którą także odbywa się transport ropy naftowej i gazu.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ropa naftowaOrlenKonflikt na Bliskim WschodziePaliwo
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