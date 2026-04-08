Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Zwrot w sprawie Iranu. Gaz mocno w dół

shutterstock_2551532915_1
USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Relacja Marcina Wrony z Waszyngtonu
Źródło: TVN24
Notowania gazu w Europie mocno spadają po ogłoszeniu zawieszenia broni w konflikcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) około godz. 8.30 były na poziomie 43,70 euro za MWh, niżej o 18 proc., po spadku wcześniej o 20 proc. - to najniższy poziom od rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie

Maja Piotrowska

Kwestia cieśniny Ormuz

Jest możliwość tymczasowego otwarcia cieśniny Ormuz po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Iran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

"Na podstawie rozmów z premierem (Pakistanu - red.) Shehbazem Sharifem i marszałkiem Asimem Munirem, w których zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie wysłania niszczycielskich sił do Iranu dziś wieczorem, pod warunkiem, że Islamska Republika Iranu zgodzi się na CAŁKOWITE, NATYCHMIASTOWE i BEZPIECZNE OTWARCIE cieśniny Ormuz, zgadzam się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Świat reaguje. "Liczymy na taką stanowczość wobec Moskwy"

RELACJA

Dodał, że rozejm będzie obustronny, a powodem zgody z jego strony "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego POKOJU" z Iranem.

"Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie Porozumienia" - poinformował prezydent USA.

Cieśnina Ormuz
Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Gaz w Unii Europejskiej

Informacje te złagodziły napięcia na światowych rynkach energii. Przez Ormuz zwykle przepływała 1/5 światowej ropy naftowej i LNG.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 28,2 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 41,4 proc. - wynika z danych firmy Gas Infrastructure Europe. 

OGLĄDAJ: "Iran wie, że ta wojna mogłaby ich dobić". Co się może wydarzyć
IRAN ISRAEL USA CONFLICT US-Israeli airstrikes hit Khorasaniha Synagogue in Tehran

"Iran wie, że ta wojna mogłaby ich dobić". Co się może wydarzyć

IRAN ISRAEL USA CONFLICT US-Israeli airstrikes hit Khorasaniha Synagogue in Tehran
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Gaz ziemnyDonald TrumpKonflikt na Bliskim Wschodzie
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

