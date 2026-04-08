Zwrot w sprawie Iranu. Gaz mocno w dół

USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Relacja Marcina Wrony z Waszyngtonu Źródło: TVN24

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) około godz. 8.30 były na poziomie 43,70 euro za MWh, niżej o 18 proc., po spadku wcześniej o 20 proc. - to najniższy poziom od rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie.

Kwestia cieśniny Ormuz

Jest możliwość tymczasowego otwarcia cieśniny Ormuz po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Iran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

"Na podstawie rozmów z premierem (Pakistanu - red.) Shehbazem Sharifem i marszałkiem Asimem Munirem, w których zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie wysłania niszczycielskich sił do Iranu dziś wieczorem, pod warunkiem, że Islamska Republika Iranu zgodzi się na CAŁKOWITE, NATYCHMIASTOWE i BEZPIECZNE OTWARCIE cieśniny Ormuz, zgadzam się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Dodał, że rozejm będzie obustronny, a powodem zgody z jego strony "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego POKOJU" z Iranem.

"Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie Porozumienia" - poinformował prezydent USA.

Gaz w Unii Europejskiej

Informacje te złagodziły napięcia na światowych rynkach energii. Przez Ormuz zwykle przepływała 1/5 światowej ropy naftowej i LNG.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 28,2 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 41,4 proc. - wynika z danych firmy Gas Infrastructure Europe.

OGLĄDAJ: "Iran wie, że ta wojna mogłaby ich dobić". Co się może wydarzyć