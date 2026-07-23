Rynki Gaz się unosi. Tego nie widziano od ośmiu lat Oprac. Paulina Karpińska |

Majtkowski o kruchym rozejmie między USA a Iranem i wpływie na ceny ropy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 63,40 euro za MWh, wyżej o 1,4 proc.

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30 procent w dziewięć sesji

W środę na zamknięciu handlu gaz w Europie był wyceniany najwyżej od 3 lat. W ciągu ostatnich 9 sesji gaz zyskał ok. 30 proc.

W lipcu cena gazu wzrosła z kolei o prawie 47 proc. Gaz obecnie kosztuje prawie 2 razy więcej niż w tym samym czasie 2025 r.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

Inwestorzy niepokoją się o zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie. Wojska USA zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to już 12. z rzędu noc ataków na to państwo - ogłosiło w nocy ze środy na czwartek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Celami ataków były obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy obrony przeciwlotniczej.

Tymczasem armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu, a sponsorowani przez to państwo jemeńscy rebelianci Huti przyznali się do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym.

Z kolei Katar, dostawca gazu LNG z Bliskiego Wschodu, przygotowuje się do przedłużenia do połowy października obowiązywania siły wyższej w stosunku do swoich dostaw gazu dla odbiorców na świecie.

Ładunki i magazyny gazu

"Trwające napięcie na bliskim Wschodzie i jego wpływ na produkcję LNG w Katarze, która stanowi prawie 20 proc. światowego rynku gazu oraz konieczność konkurowania o ładunki gazu pomiędzy Europą i Azją będą wspierać ceny gazu w nadchodzących miesiącach" - napisali ekonomiści TotalEnergies SE w najnowszym raporcie finansowym tej firmy.

Magazyny gazu w Europie są obecnie zapełnione w 54,4 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 70,1 proc.

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W magazynach znajduje się obecnie 614,63 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Import gazu LNG do Europy spada od kwietnia.