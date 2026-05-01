Rynki Amerykańska giełda mocno w górę. Kwiecień najlepszy od lat Oprac. Paulina Karpińska |

Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie Źródło: Reuters

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,62 proc., czyli o 790 punktów i wyniósł 49.652,14 pkt., S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,02 proc. i wyniósł 7.209,01 pkt., Nasdaq Composite zwyżkował o 0,89 proc. do 24.892,31 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 2,16 proc. i wynosi 2.798,64 pkt., Indeks VIX traci 10,05 proc. do 16,94 pkt.

Najlepszy miesiąc od lat

Indeks S&P 500 wzrósł od początku kwietnia o ponad 10 proc., co oznacza najlepszy miesiąc od listopada 2020 roku. Nasdaq zanotował w kwietniu wzrost o ponad 15 proc. co jest najlepszym miesiącem od kwietnia 2020 roku. Dow Jones zakończył kwiecień zwyżką o ponad 7 proc., do jest najlepszym miesięcznym wynikiem od listopada 2024 roku.

- Wojna z Iranem uderza w spragnioną energii Europę mocniej niż w inne regiony. Wyższe ceny ropy naftowej podnoszą oczekiwania inflacyjne i założenia dotyczące stóp procentowych EBC, co sprawia, że odbicie zysków spółek staje się coraz mniej prawdopodobne - powiedziała Marija Veitmane, szefowa działu analiz akcji w State Street Global Markets.

W środę Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian w przedziale 3,50-3,75 proc. i podał, że wojna na Bliskim Wschodzie wprowadza wysoki stopień niepewności.

Ustępujący przewodniczący Jerome Powell potwierdził, że pozostanie na stanowisku członka FOMC, aby bronić niezależności instytucji, podczas gdy jego następca Kevin Warsh, wybrany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, zwolennika niskich stóp procentowych, zbliża się do zatwierdzenia.

- Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie i spodziewamy się, że tak pozostanie do końca roku. Kilku członków FOMC wyraźnie niepokoi rosnąca inflacja i chce zasygnalizować, że kolejnym krokiem może nie być obniżka stóp procentowych” – powiedział Sonu Varghese, globalny strateg makroekonomiczny w Carson Group.

Wzrost zysków gigantów

Alphabet zyskał blisko 10 proc. Przychody segmentu Google Cloud wyniosły 20,02 mld USD w porównaniu z szacowanymi 18,05 mld USD według StreetAccount. Google Cloud przewyższyło oczekiwania Wall Street, odnotowując wzrost przychodów o 63 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Akcje Amazona wzrosły niespełna 1 proc. Przychody w segmencie przetwarzania w chmurze wzrosły o 28 proc. w ujęciu rok do roku, przekraczając szacunki analityków.

Akcje Mety spadły o 8 proc. Meta Platforms podała, że dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAP) w pierwszym kwartale wyniosła 3,56 miliarda, co stanowi wzrost o 4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wall Street prognozował, że DAP wyniesie 3,62 miliarda.

Microsoft zniżkował prawie 4 proc. Koncern poinformował, że wydatki inwestycyjne w tym roku sięgną 190 miliardów dolarów ze względu na wysokie koszty pamięci.

Akcje Caterpillar wzrosły o około 10 proc. po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych.

Ekspert: niczego się nie nauczyliśmy

- Najważniejsze w przypadku zysków ["Wspaniałej Siódemki"] było to, że niczego się nie nauczyliśmy - powiedział Tom Graff, dyrektor ds. inwestycji w Facet.

- Od miesięcy panowała obawa, że: "Hej, wszyscy dużo wydają, i to świetnie, i to przekłada się na zyski innych firm, takich jak Nvidia i tak dalej, ale jednocześnie [zwrot z inwestycji] nie jest na odpowiednim poziomie. Wydatki rosną i rosną, i nie widać końca" - dodał.

Graff zauważył, że z perspektywy PKB pozytywnym sygnałem jest to, że firmy hiperskalerowe "wydają wszystkie te pieniądze na infrastrukturę fizyczną". Może to jednak nie wystarczyć, aby rozwiać inne obawy, na przykład te związane z ich wycenami. Obawy te w szczególności nękały akcje pod koniec ubiegłego roku.

- Będziemy się ciągle zastanawiać, dopóki nie rozstrzygniemy tej kwestii: Czy te wydatki na sztuczną inteligencję w pewnym momencie przekształcą się w marże na poziomie oprogramowania, czy też nie i będziemy musieli ponownie przemyśleć te mnożniki? - dodał Graff.

Stan gospodarki USA

Inwestorzy poznali w czwartek szereg istotnych danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 189 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 212 tys. wobec 215 tys. poprzednio, po korekcie.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,785 mln w tygodniu, który skończył się 18 kwietnia. Analitycy oczekiwali 1,815 mln wobec zanotowanych poprzednio 1,808 mln, po korekcie z 1,821 mln.

Wydatki amerykańskich konsumentów w marcu wzrosły o 0,9 proc. mdm Oczekiwano wzrostu o 0,9 proc. mdm po +0,6 proc. przed miesiącem, po korekcie.

Dochody Amerykanów wzrosły o 0,6 proc. Tu rynek oczekiwał wzrostu o 0,3 proc. mdm po 0,0 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie.

Produkt Krajowy Brutto USA w I kw.wzrósł o 2 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano +2,3 proc. W IV kw. PKB USA wzrósł o 0,5 proc., a w III kw. PKB USA wzrósł o 4,4 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w I kw. o 1,6 proc., wobec 1,9 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano 1,4 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w I kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 4,3 proc., wobec prognoz 4,1 proc. i 2,7 proc. w poprzednim kwartale. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji.

Cena ropy poszybowała

W ciągu dnia cena ropy Brent osiągnęła szczyt cenowy od czasu wybuchu wojny między USA a Iranem, przekraczając 126 dolarów za baryłkę po tym jak pojawiła się informacja, że armia amerykańska poinformuje prezydenta Donalda Trumpa o potencjalnych działaniach przeciwko Iranowi.

Wzbudziło to obawy, że konflikt zbrojny może zostać wznowiony, a blokada irańskich portów będzie kontynuowana.

Później ceny ponownie spadły. Obecnie na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec zniżkują o 2,40 proc. do 104,31 USD za baryłkę, a czerwcowe futures na Brent spadają o 3,38 proc. do 114,04 USD/b

Ekspert: rynek stracił nadzieję na szybkie wznowienie dostaw ropy

Inwestorzy obawiają się, że przedłużająca się wojna doprowadzi do dalszego wzrostu, cen ropy a nawet może doprowadzić gospodarki do recesji.

- Szok inflacyjny jest znaczący i prawdopodobnie potrwa dłużej niż oczekiwano, a jednocześnie szkody dla gospodarki będą większe. To działa na korzyść jastrzębi w bankach centralnych – powiedział główny ekonomista AXA, Gilles Moec.

- Rynek ropy naftowej przeszedł od nadmiernego optymizmu do rzeczywistości zakłóceń w dostawach. Fiasko rozmów między USA a Iranem sprawiło, że rynek stracił nadzieję na szybkie wznowienie dostaw ropy – powiedział Warren Patterson, dyrektor ds. strategii surowcowej w ING Economics.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec zniżkują o 1,65 proc. do 105,12 USD za baryłkę, a czerwcowe futures na Brent tracą 3,34 proc. i wynoszą 114,09 USD/b.

