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Prawo

Rząd reaguje na katastrofę. Lista zmian

Krzysztof Krzykowski
Paulina Karpińska
Zespół autorów
Oprac. Krzysztof KrzykowskiOprac. Paulina Karpińska
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Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Kiedy wróci ruch na torach w Sokolnikach Suchych?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowsze
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Projekt zaostrzający kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych ma trafić pod obrady Rady Ministrów już we wtorek - przekazał Adam Szłapka. Oto lista zmian w przepisach, które zapowiedzieli po katastrofie pociągu przedstawiciele rządu.

W środę w miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Intercity "Koziołek", jadący z Lublina do Szczecina. Wcześniej zderzył się z autem ciężarowym. Premier Donald Tusk podkreślił, że ta katastrofa pokazuje, iż trzeba natychmiast rozpocząć pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe.

Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział w czwartek w programie "News Michalskiego" w TVN24+, że projekt ustawy zaostrzającej kary za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych trafi pod obrady Rady Ministrów już we wtorek. Do tego czasu resort infrastruktury ma przygotować projekt.

Oglądaj "News Michalskiego" w TVN24+

Lista zmian rządu

Oto lista propozycji zmian w przepisach, które zapowiedzieli rzecznik rządu oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak:

  1. - Każdy kierowca, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło, straci prawo jazdy - zostanie mu zatrzymane na trzy miesiące - zapowiedział Klimczak w TVN24;
  2. w uzgodnieniu z ministrem sprawiedliwości przygotowywana jest zmiana Kodeksu karnego - dotyczy kierowców, którzy powodują zagrożenie w ruchu lądowym bądź powodują katastrofę w ruchu lądowym;
  3. nieuchronna kara więzienia dla osoby, która spowoduje katastrofę w ruchu lądowym;
  4. w przypadku katastrofy uzgadniana jest też kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres powyżej trzech lat.

Klimczak zaznaczył, że zachowania, "które prowadzą do katastrofy, utraty życia, będą bardzo surowo karane". - Tutaj sąd będzie zobligowany do kary więzienia, ale także do zabrania uprawnień na określony czas - powiedział.

Tragedia w Sokolnikach Suchych

W środę przed południem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem osobowym relacji Lublin - Szczecin.

W wyniku odniesionych w wypadku obrażeń zmarła jedna z pasażerek podróżujących w pierwszym wagonie składu. To jedna z czterech najciężej rannych osób, wśród których byli maszynista, kierowca ciężarówki i jeszcze jedna pasażerka. Według informacji przekazanych przez służby 20 osób zostało poszkodowanych.

Decyzją prokuratora okręgowego w Radomiu śledztwo prowadzone będzie na szczeblu tej prokuratury. Postępowanie toczyć się będzie w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i kolejowej, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, której następstwem jest śmierć człowieka, tj. czynu z art. 173 par. 2 i 4 Kodeksu karnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Czytaj też: "Została przekroczona czerwona linia". W piątek protest maszynistów

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Dariusz KlimczakAdam SzłapkaPrzejazd kolejowyprawo
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