Prawo

Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm

faktury shutterstock_2205886299
Jak złożyć wniosek o skrzynkę e-Doręczeń dla osoby fizycznej?
Źródło: YouTube, Ministerstwo Cyfryzacji
Od 1 lutego Krajowy System e-Faktur, funkcjonujący dotychczas jako rozwiązanie dobrowolne, staje się obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw. W kwietniu - dla większości pozostałych firm, w tym działalności jednoosobowych. Wielu przedsiębiorców nie czuje się przygotowanych do wdrożenia systemu.

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) 1 lutego obejmie duże przedsiębiorstwa - takie, których obrót w 2024 r. przekraczał 200 mln zł. Od 1 kwietnia 2026 r. zostanie poszerzony o pozostałe firmy oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Mikroprzedsiębiorcy - czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą o obrotach do 10 tys. zł – wejdą do KSeF z początkiem 2027 r.

System służy do wystawiania faktur w obrocie między przedsiębiorcami. Będą to musieli robić zarówno podatnicy VAT czynni, jak i zwolnieni z tego podatku, a także firmy zagraniczne posiadające polski NIP. System nie obejmie konsumentów ani podmiotów zagranicznych, które NIP nie posiadają.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
praca biuro biurko shutterstock_277320227
Rewolucja sztucznej inteligencji a rynek pracy w 2026 roku. Pora sprzątać biurko?
Łukasz Figielski
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
Łukasz Figielski
cnb o biurach poselskich widmo
"Muszę dowieźć"; "nie mam obowiązku"; "nie chcę rozmawiać"
TVN24

Część przedsiębiorców obawia się problemów, jakie mogą powstać przy wdrożeniu KSeF. Niedawno Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zaapelował o przełożenie terminu startu KSeF ze względu na zastrzeżenia "natury technicznej, organizacyjnej i prawnej". ZPP wskazywał na m.in. brak finalnej i stabilnej specyfikacji technicznej, a także ryzyko częstych awarii i brak procedur zapewniających ciągłość pracy.

Z ankiety Biostat dla Grant Thornton, przeprowadzonej wśród dużych i średnich przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r., wynika, że jedynie 12 proc. podmiotów czuje się w pełni przygotowanych do uruchomienia systemu. Co trzeci ocenił stopień przygotowania jako wysoki.  Do e-Faktury nie są też dostosowane ministerstwa - ich systemy i przepisy.

KSeF ma być - w zamyśle Ministerstwa Finansów - kolejnym rozwiązaniem uszczelniającym system podatkowy w zakresie VAT. Resort finansów w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2026 r. ocenił, że KSeF pozwoli na "weryfikację danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz na szybsze wykrycie i skuteczniejsze zwalczanie oszustw podatkowych".

Autorka/Autor: fig/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

