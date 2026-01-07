Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm

Jak złożyć wniosek o skrzynkę e-Doręczeń dla osoby fizycznej? Źródło: YouTube, Ministerstwo Cyfryzacji

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) 1 lutego obejmie duże przedsiębiorstwa - takie, których obrót w 2024 r. przekraczał 200 mln zł. Od 1 kwietnia 2026 r. zostanie poszerzony o pozostałe firmy oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Mikroprzedsiębiorcy - czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą o obrotach do 10 tys. zł – wejdą do KSeF z początkiem 2027 r.

System służy do wystawiania faktur w obrocie między przedsiębiorcami. Będą to musieli robić zarówno podatnicy VAT czynni, jak i zwolnieni z tego podatku, a także firmy zagraniczne posiadające polski NIP. System nie obejmie konsumentów ani podmiotów zagranicznych, które NIP nie posiadają.

Część przedsiębiorców obawia się problemów, jakie mogą powstać przy wdrożeniu KSeF. Niedawno Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zaapelował o przełożenie terminu startu KSeF ze względu na zastrzeżenia "natury technicznej, organizacyjnej i prawnej". ZPP wskazywał na m.in. brak finalnej i stabilnej specyfikacji technicznej, a także ryzyko częstych awarii i brak procedur zapewniających ciągłość pracy.

Z ankiety Biostat dla Grant Thornton, przeprowadzonej wśród dużych i średnich przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r., wynika, że jedynie 12 proc. podmiotów czuje się w pełni przygotowanych do uruchomienia systemu. Co trzeci ocenił stopień przygotowania jako wysoki. Do e-Faktury nie są też dostosowane ministerstwa - ich systemy i przepisy.

KSeF ma być - w zamyśle Ministerstwa Finansów - kolejnym rozwiązaniem uszczelniającym system podatkowy w zakresie VAT. Resort finansów w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2026 r. ocenił, że KSeF pozwoli na "weryfikację danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz na szybsze wykrycie i skuteczniejsze zwalczanie oszustw podatkowych".

