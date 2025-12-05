Kumulacja w Lotto w górę

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

W czwartek, 4 grudnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 21, 23, 32, 45, 46 i 47.

Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy, zatem pula na główne wygrane rośnie - do 7 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie czwartkowego losowania padło natomiast 41 piątek - każda o wartości 6686,40 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 3, 9, 16, 26, 27 i 46.

W przypadku tej gry również nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padły natomiast 33 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 6 grudnia, o godz. 22.00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Autorka/Autor: mp/ams Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Janusz Pienkowski/Shutterstock