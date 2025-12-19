Duża wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

W czwartek, 18 grudnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 10, 20, 26, 33, 37 i 38.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

Właśnie taki zestaw liczb wylosował jeden z graczy. Trafi do niego nagroda w wysokości 17 046 880,90 zł.

W trakcie czwartkowego losowania padły także 82 piątki - każda o wartości 4872,70 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus szczęśliwe okazały się następujące liczby: 1, 2, 11, 13, 15 i 43.

W przypadku tej gry odnotowano jedną szóstkę o wartości 1 mln zł. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padło także 50 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 20 grudnia, o godz. 22.00. Do wygrania będą dwa miliony złotych.

