Pieniądze

Utrudnienia w bankach. "Zrób zaplanowane operacje wcześniej"

Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Adam Szłapka o podwyżce CIT dla banków
Źródło: TVN24
PKO Bank Polski, Santander, ING Bank Śląski i Nest Bank - te instytucje finansowe zapowiedziały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci mogą napotkać ograniczenia w dostępie do niektórych usług.

PKO Bank Polski

"W najbliższy poniedziałek 6 października, w godz. 00:30-04:00, mogą wystąpić utrudnienia w transakcjach kartami" - przekazał PKO BP w komunikacie.

Jak dodał, "mogą wystąpić utrudnienia w płatnościach kartami oraz wypłacie gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego".

Utrudnienia mogą obejmować także:

  • wpłaty oraz wypłaty kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego,
  • nadawanie PIN-u oraz aktywację karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO,
  • weryfikację PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS),
  • dodawanie kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPay, Xiaomi Pay.

"Utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego iPKO i aplikacji IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO. Jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej" - dodał PKO BP.

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zaplanował przerwę z piątku na sobotę (3-4 października). W związku z tym od godziny 23:00 w piątek do 7:30 w sobotę nie będą dostępne:

  • aplikacja mobilna,
  • bankowość internetowa,
  • przelewy zwykłe,
  • przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash),
  • płatność w sklepach internetowych (Przelew24),
  • BLIK,
  • Kantor Santander.

Natomiast, jak wyjaśnił bank, można płacić kartą w sklepach i w internecie. Można także używać karty w bankomatach i wpłatomatach.

ING Bank Śląski

"W nocy z 5 na 6 października w godzinach 23:00 - 2:00 planowane są prace serwisowe. W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash" - przekazał z kolei ING Bank Śląski.

Jak wyjaśnił, "transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line". 

Nest Bank

Także Nest Bank planuje prace serwisowe w najbliższym czasie. Klienci tego banku 4 października (sobota) w godzinach 0:30–2:30 nie wykonają przelewów natychmiastowych oraz przelewów BLIK na telefon.

"4 października (sobota) w godzinach 0:30–2:30 przelewy BLIK na telefon oraz przelewy natychmiastowe będą odrzucone"- wyjaśnił bank.

Autorka/Autor: pkarp/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ImYanis/Shutterstock

