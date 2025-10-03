Utrudnienia w bankach. "Zrób zaplanowane operacje wcześniej"

Adam Szłapka o podwyżce CIT dla banków Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PKO Bank Polski

"W najbliższy poniedziałek 6 października, w godz. 00:30-04:00, mogą wystąpić utrudnienia w transakcjach kartami" - przekazał PKO BP w komunikacie.

Jak dodał, "mogą wystąpić utrudnienia w płatnościach kartami oraz wypłacie gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego".

Utrudnienia mogą obejmować także:

wpłaty oraz wypłaty kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego,

nadawanie PIN-u oraz aktywację karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO,

weryfikację PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS),

dodawanie kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPay, Xiaomi Pay.

"Utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego iPKO i aplikacji IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO. Jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej" - dodał PKO BP.

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zaplanował przerwę z piątku na sobotę (3-4 października). W związku z tym od godziny 23:00 w piątek do 7:30 w sobotę nie będą dostępne:

aplikacja mobilna,

bankowość internetowa,

przelewy zwykłe,

przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash),

płatność w sklepach internetowych (Przelew24),

BLIK,

Kantor Santander.

Natomiast, jak wyjaśnił bank, można płacić kartą w sklepach i w internecie. Można także używać karty w bankomatach i wpłatomatach.

ING Bank Śląski

"W nocy z 5 na 6 października w godzinach 23:00 - 2:00 planowane są prace serwisowe. W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash" - przekazał z kolei ING Bank Śląski.

Jak wyjaśnił, "transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line".

Nest Bank

Także Nest Bank planuje prace serwisowe w najbliższym czasie. Klienci tego banku 4 października (sobota) w godzinach 0:30–2:30 nie wykonają przelewów natychmiastowych oraz przelewów BLIK na telefon.

"4 października (sobota) w godzinach 0:30–2:30 przelewy BLIK na telefon oraz przelewy natychmiastowe będą odrzucone"- wyjaśnił bank.

OGLĄDAJ: TVN24 HD