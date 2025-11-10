Szkoła po szkole. 80 procent rodziców płaci za dodatkowe zajęcia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego 80 procent rodziców płaci za dodatkowe zajęcia?

Jak reforma zadań domowych wpłynęła na popularność zajęć pozalekcyjnych?

Czy Polska zmierza w kierunku azjatyckiego modelu edukacji?

Jakie są najpopularniejsze zajęcia dodatkowe wśród dzieci?

Czy dodatkowe zajęcia pogłębiają nierówności edukacyjne?

Wanda ma siedem lat. Po szkole chodzi na konwersacje z angielskiego i hiszpańskiego, do szkoły muzycznej, na basen, a w weekendy także na brazylijskie jiu jitsu.

- Szczęśliwie Wanda ma milion pomysłów i chęci, od koni, przez taniec, po szydełkowanie, jest megachętna na wszelkie warsztaty - tłumaczy Zbyszek, jej tata. Koszt zajęć jest różny, od 50 zł za godzinę angielskiego, poprzez 68 zł za pojedyncze wejście na basen, aż po największy koszt - 4 tysiące zł za semestr szkoły muzycznej. Jiu jitsu jest za darmo, bo Zbyszek jest trenerem. Przy założeniu, że w miesiącu są cztery tygodnie, za wszystkie zajęcia wychodzi około 1500 zł miesięcznie.

- Trochę drogo, ale można powiedzieć, że cena nie gra roli. Oczywiście w rozsądnych granicach - wyjaśnia Zbyszek.

Wanda nie jest wyjątkiem. Już 80 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym deklaruje, że posyła je na płatne zajęcia dodatkowe - dowiadujemy się z badania CBOS-u. To najwięcej od 1998 roku, czyli od momentu, gdy sondażownia zaczęła ten temat monitorować. W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy takich rodziców wśród badanych była ponad połowa, to znaczy - więcej było osób, które posyłały dzieci na dodatkowe zajęcia, niż nie posyłały.