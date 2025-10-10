Utrudnienia dla klientów banków

Tusk na Radzie Gabinetowej o stanie finansów publicznych

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zaplanował przerwę techniczną w weekend 10-11 października.

Czas przerwy: Początek: piątek, godz. 23:00, Koniec: sobota, godz. 7:30.

W tym czasie niedostępne będą: - aplikacja mobilna, - bankowość internetowa, - przelewy zwykłe, - przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash), - płatności w sklepach internetowych przez Przelew24, - Blik, - Kantor Santander.

Podczas przerwy nadal będzie można: - płacić kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych, - korzystać z kart w bankomatach i wpłatomatach.

ING Bank Śląski

W sobotę, 11 października 2025 r., od godziny 8:00 do 18:00, moduł Makler w serwisie Moje ING będzie niedostępny.

Bank poinformował, że w tym czasie będą prowadzone "prace technologiczno-serwisowe".

mBank

mBank informuje, że 11 października (sobota) w godzinach 7:00-16:00 nie będzie możliwe logowanie się do serwisu transakcyjnego mInwestor, eMakler oraz aplikacji mBank Giełda.

Bank BPH

W niedzielę, 12 października 2025 r., w godzinach od 20:00 do 00:00, Bank BPH przeprowadzi zaplanowane prace serwisowe.

W tym czasie System Bankowości Internetowej będzie niedostępny, a także ograniczony będzie dostęp do informacji o kursach walut.

Toyota Bank

We wtorek, 14 października 2025 r., w godzinach 00:00-02:00, Toyota Bank przeprowadzi prace serwisowe w swoich systemach.

W tym czasie klienci mogą napotkać utrudnienia w dostępie do podglądu i zmiany limitów kart płatniczych, a także w zmianie numeru PIN.

