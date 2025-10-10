Utrudnienia dla klientów banków

Santander Bank Polska
Santander Bank Polska zaplanował przerwę techniczną w weekend 10-11 października.
Czas przerwy: Początek: piątek, godz. 23:00, Koniec: sobota, godz. 7:30.
W tym czasie niedostępne będą: - aplikacja mobilna, - bankowość internetowa, - przelewy zwykłe, - przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash), - płatności w sklepach internetowych przez Przelew24, - Blik, - Kantor Santander.
Podczas przerwy nadal będzie można: - płacić kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych, - korzystać z kart w bankomatach i wpłatomatach.
ING Bank Śląski
W sobotę, 11 października 2025 r., od godziny 8:00 do 18:00, moduł Makler w serwisie Moje ING będzie niedostępny.
Bank poinformował, że w tym czasie będą prowadzone "prace technologiczno-serwisowe".
mBank
mBank informuje, że 11 października (sobota) w godzinach 7:00-16:00 nie będzie możliwe logowanie się do serwisu transakcyjnego mInwestor, eMakler oraz aplikacji mBank Giełda.
Bank BPH
W niedzielę, 12 października 2025 r., w godzinach od 20:00 do 00:00, Bank BPH przeprowadzi zaplanowane prace serwisowe.
W tym czasie System Bankowości Internetowej będzie niedostępny, a także ograniczony będzie dostęp do informacji o kursach walut.
Toyota Bank
We wtorek, 14 października 2025 r., w godzinach 00:00-02:00, Toyota Bank przeprowadzi prace serwisowe w swoich systemach.
W tym czasie klienci mogą napotkać utrudnienia w dostępie do podglądu i zmiany limitów kart płatniczych, a także w zmianie numeru PIN.
Autorka/Autor: mp/dap
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock