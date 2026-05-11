Tyle zarabiają Polacy. Nowe dane Oprac. Paulina Karpińska |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo

W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 3,97 proc. - przekazała Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026

W samym marcu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9652,19 złotego. W skali roku wzrosło o 6,6 procent.

Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób. Konsensus PAP zakładał wzrost o 6,3 proc. rdr i 5,5 proc. mdm.

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło w marcu o 0,9 proc., wobec oczekiwanych -0,8 proc. oraz spadło mdm o 0,1 proc., zgodnie z oczekiwaniami.

