Pieniądze

Tyle zarabiają Polacy. Nowe dane

portfel, pieniądze
Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło: TVN24
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I kwartale 2026 roku wzrosło o 6,7 procent w skali roku i wyniosło 9 562,88 zł - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 3,97 proc. - przekazała Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026

W samym marcu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9652,19 złotego. W skali roku wzrosło o 6,6 procent.  

Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób. Konsensus PAP zakładał wzrost o 6,3 proc. rdr i 5,5 proc. mdm.

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło w marcu o 0,9 proc., wobec oczekiwanych -0,8 proc. oraz spadło mdm o 0,1 proc., zgodnie z oczekiwaniami.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
