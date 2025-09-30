Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Projekt budżetu wpłynął do Sejmu

Pieniądze
Premier Tusk o projekcie budżetu na 2026 rok
Źródło: TVN24
We wtorek w wykazie projektów aktów prawnych wniesionych do Sejmu ukazała się informacja o wniesieniu przez rząd projektu budżetu na 2026 rok. W projekcie zapisano, że deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie prawie 272 miliardów złotych.

We wtorek w wykazie projektów aktów prawnych wniesionych do Sejmu ukazała się informacja o wniesieniu przez rząd projektu budżetu na 2026 r. Projekt ustawy budżetowej na rok 2026 został przyjęty przez Radę Ministrów.

Budżet Polski na 2026 rok. Kluczowe liczby

Z projektu wynika, że wydatki budżetu państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Z tego budżet ma pozyskać 341,5 mld zł z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dług Polski

Relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych.

W projekcie budżetu zostały zaplanowane rekordowe wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają trafić na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolei wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok

Z kraju
Tusk: to nie jest nasze ostatnie słowo

Tusk: to nie jest nasze ostatnie słowo

Dalsze etapy prac

Uchwalona ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w 2 miesiące od otrzymania ustawy

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Budżet państwa
Zobacz także:
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Premier o podwyżce podatku: wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi
Pieniądze
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Cyberatak na wielki browar. Skutki mogą być poważne
Ze świata
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
Tech
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
Ze świata
Mężczyzna padł ofiarą oszustów, przekazał im 95 tysięcy złotych
Nowe dane GUS. "Argumentów za luzowaniem przybywa"
Pieniądze
Kabul, Afganistan
Władze wyłączyły internet i telefonię komórkową
Ze świata
JANAF
"Węgry dogadały się z Rosją na tańszą ropę i gaz"
Ze świata
Donald Trump
Ugoda z Trumpem. Gigant zapłaci ponad 24 miliony dolarów
Ze świata
Kobieta w szpitalu
Od dziś zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej dla Ukraińców
Prawo
Honningsvag norwegia shutterstock_2666269965
"Kryptowalutowy baron" wchodzi na rynek. Na północy kraju zaczyna brakować prądu
Ze świata
indonezja kopalnia shutterstock_2332160537
"Białe złoto" w Niemczech. Odkryli jedno z największych złóż na świecie
Ze świata
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
"Dwa kraje europejskie poniekąd finansują wojnę"
Ze świata
shutterstock_1669262509
Uruchomiono nowe złoże na Morzu Norweskim
Z kraju
Donald Trump
Trump nie odpuszcza. Chce rozwiązać "niekończący się problem"
Ze świata
samolot play - Pavel1964 shutterstock_2414861785
Linia lotnicza zawiesza działalność
Ze świata
CPK
Niemcy o CPK: jeśli rząd będzie się tego trzymał, polskie firmy mogą zostać pominięte
Maciej Wacławik
shutterstock_2336739449
Platforma Muska kontra Indie. Reakcja na wyrok sądu
Tech
Accenture chce zatrudnić w Katowicach nawet 500 osób
W trzy miesiące zwolnili ponad 11 tysięcy osób
Tech
GettyImages-2173579488
"Krok w stronę zgodności z prawem". Facebook i Instagram bez reklam
Tech
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Zwrot w Niemczech. "Nie możemy ryzykować"
Moto
shutterstock_683702920
Gigant zlikwiduje tysiące miejsc pracy
Ze świata
Zaanse Schans
"Wchodzą do ich domów, sikają do ogrodów". Władze mają dość
Turystyka
opec shutterstock_1704492601
Rynki obawiają się tej decyzji
Rynki
aarhus dania mcdonalds - Stoycho Stoychev shutterstock_2665687901
Zmieniają logo w obawie przed kibicami. "Bezprecedensowa decyzja"
Ze świata
Huajiang Canyon Bridge
Otwarto najwyższy most drogowy na świecie
Ze świata
shutterstock_1388249600 Columbus, Ohion 24 kwietnia 2019 Land Rover specjalizująca się w pojazdach z napędem na cztery koła, należąca do brytyjskiego międzynarodowego producenta samochodów Jaguar Land Rover
Gigant motoryzacyjny z potężnym wsparciem od rządu
Ze świata
starbucks shutterstock_2653763717
Setki lokali do zamknięcia, prawie tysiąc pracowników na bruk
Ze świata
portfel, pieniądze
Gdzie Polacy lokują oszczędności?
Pieniądze
Zanieczyszczona plaża w Kuta
Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu
Turystyka
shutterstock_2150048301
Ekspertka o zmianach w sklepach: będzie nam się opłacało
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica