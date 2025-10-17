Logo TVN24
Biznes
Pieniądze

"Utrudnienia dotyczące kart". Banki ostrzegają

Laptop, komputer, handel, zakupy
Prezes NBP Adam Glapiński: pogrozili nam palcem i patrzą
Źródło: TVN24 BiS
PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Toyota Bank i Bank Pocztowy - te instytucje finansowe zapowiedziały przerwy serwisowe w nadchodzących dniach. W tym czasie klienci mogą spotkać się z ograniczeniami w dostępie do wybranych usług bankowych.

PKO Bank Polski

PKO BP poinformował o zaplanowanej przerwie serwisowej w nocy z wtorku na środę, 22 października, w godzinach od 0:00 do 3:00.

"W tym czasie mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji IKO, iPKO biznes i PKO Junior oraz serwisów iPKO, iPKO biznes" - przekazał bank.

Bank zapewnił, że płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych będą działać bez zakłóceń. "Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej" - zaapelował PKO BP.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski zaplanował prace serwisowe w sobotę, 18 października, w godzinach od 8:00 do 16:00.

"Moduł Makler w Moim ING będzie niedostępny. W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia" - napisał bank w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"

Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"

Rynki
Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje

Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje

Michał Istel

Bank Pocztowy

W niedzielę, 19 października, w godzinach 8:00 – 14:00 Bank Pocztowy przeprowadzi prace administracyjne, w wyniku których "wystąpią utrudnienia dotyczące kart płatniczych".

W tym czasie klienci nie będą mogli:

  • dokonywać transakcji internetowych kartą z wykorzystaniem usługi 3D Secure,
  • uzyskać szczegółów karty (przy wydawaniu karty wirtualnej jej numer nie będzie od razu widoczny),
  • podłączyć karty do portfeli cyfrowych takich jak Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay czy Xiaomi Pay.

Bank przekazał, że również "20.10.2025 r. w godzinach 00:30 – 03:30 w wyniku prac administracyjnych dostawcy, mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w dokonywaniu transakcji kartą - dotyczy transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym internetowych". 

Toyota Bank

Toyota Bank zapowiedział przerwę serwisową w nocy z 19 na 20 października, w godzinach od 23:00 do 4:00.

"Przeprowadzimy prace serwisowe w naszych systemach. W tym czasie możesz mieć utrudniony dostęp do usług płatności kartą" - podał bank.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Przerwy w bankachPrace serwisowe w bankachUtrudnienia w bankachbankBankowośćbankowość internetowa
Pieniądze

