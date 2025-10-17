"Utrudnienia dotyczące kart". Banki ostrzegają

PKO Bank Polski
PKO BP poinformował o zaplanowanej przerwie serwisowej w nocy z wtorku na środę, 22 października, w godzinach od 0:00 do 3:00.
"W tym czasie mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji IKO, iPKO biznes i PKO Junior oraz serwisów iPKO, iPKO biznes" - przekazał bank.
Bank zapewnił, że płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych będą działać bez zakłóceń. "Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej" - zaapelował PKO BP.
ING Bank Śląski
ING Bank Śląski zaplanował prace serwisowe w sobotę, 18 października, w godzinach od 8:00 do 16:00.
"Moduł Makler w Moim ING będzie niedostępny. W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia" - napisał bank w komunikacie.
Bank Pocztowy
W niedzielę, 19 października, w godzinach 8:00 – 14:00 Bank Pocztowy przeprowadzi prace administracyjne, w wyniku których "wystąpią utrudnienia dotyczące kart płatniczych".
W tym czasie klienci nie będą mogli:
- dokonywać transakcji internetowych kartą z wykorzystaniem usługi 3D Secure,
- uzyskać szczegółów karty (przy wydawaniu karty wirtualnej jej numer nie będzie od razu widoczny),
- podłączyć karty do portfeli cyfrowych takich jak Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay czy Xiaomi Pay.
Bank przekazał, że również "20.10.2025 r. w godzinach 00:30 – 03:30 w wyniku prac administracyjnych dostawcy, mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w dokonywaniu transakcji kartą - dotyczy transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym internetowych".
Toyota Bank
Toyota Bank zapowiedział przerwę serwisową w nocy z 19 na 20 października, w godzinach od 23:00 do 4:00.
"Przeprowadzimy prace serwisowe w naszych systemach. W tym czasie możesz mieć utrudniony dostęp do usług płatności kartą" - podał bank.
Autorka/Autor: BC/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock