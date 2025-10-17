"Utrudnienia dotyczące kart". Banki ostrzegają

Prezes NBP Adam Glapiński: pogrozili nam palcem i patrzą Źródło: TVN24 BiS

PKO Bank Polski

PKO BP poinformował o zaplanowanej przerwie serwisowej w nocy z wtorku na środę, 22 października, w godzinach od 0:00 do 3:00.

"W tym czasie mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji IKO, iPKO biznes i PKO Junior oraz serwisów iPKO, iPKO biznes" - przekazał bank.

Bank zapewnił, że płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych będą działać bez zakłóceń. "Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej" - zaapelował PKO BP.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski zaplanował prace serwisowe w sobotę, 18 października, w godzinach od 8:00 do 16:00.

"Moduł Makler w Moim ING będzie niedostępny. W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia" - napisał bank w komunikacie.

Bank Pocztowy

W niedzielę, 19 października, w godzinach 8:00 – 14:00 Bank Pocztowy przeprowadzi prace administracyjne, w wyniku których "wystąpią utrudnienia dotyczące kart płatniczych".

W tym czasie klienci nie będą mogli:

dokonywać transakcji internetowych kartą z wykorzystaniem usługi 3D Secure,

uzyskać szczegółów karty (przy wydawaniu karty wirtualnej jej numer nie będzie od razu widoczny),

podłączyć karty do portfeli cyfrowych takich jak Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay czy Xiaomi Pay.

Bank przekazał, że również "20.10.2025 r. w godzinach 00:30 – 03:30 w wyniku prac administracyjnych dostawcy, mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w dokonywaniu transakcji kartą - dotyczy transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym internetowych".

Toyota Bank

Toyota Bank zapowiedział przerwę serwisową w nocy z 19 na 20 października, w godzinach od 23:00 do 4:00.

"Przeprowadzimy prace serwisowe w naszych systemach. W tym czasie możesz mieć utrudniony dostęp do usług płatności kartą" - podał bank.

Źródło: tvn24.pl