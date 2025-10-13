Członek RPP: wydaje mi się, że na tym poprzestaniemy

Członek RPP Ludwik Kotecki o stopach procentowych Źródło: TVN24

W środę Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, spadła z 4,75 proc. do 4,5 proc. Ostatnia obniżka stóp procentowych była czwartą w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,25 pkt proc.

"Wydaje mi się, że na tym poprzestaniemy"

- Na ten rok mi wystarczy - powiedział Ludwik Kotecki, pytany o ewentualne kolejne obniżki stóp procentowych. - Mniej więcej rok temu mówiłem o możliwości bezpiecznej obniżki stóp procentowych o 100 punktów bazowych. Jesteśmy po ostatniej decyzji, zakumulowana obniżka w tym roku to jest już 125 punktów bazowych. Wydaje mi się, że na tym poprzestaniemy - dodał.

- Uważam, że następne dwa miesiące to powinien być moment, w którym powinniśmy obserwować, jaki był skutek tych obniżek. Ja bym poczekał, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt i zastanowił się, kiedy dalej obniżać. Ale to już raczej w przyszłym roku - zaznaczył.

Pytany o poziom inflacji (2,9 proc. we wrześniu) Kotecki powiedział, że "jesteśmy bardzo blisko". - Już teraz różnica między tym, co mamy, a tym, co powinniśmy mieć, czyli cel 2,5 procent, to tutaj trzeba okularów, żeby zobaczyć, że ciągle jeszcze nie jesteśmy w celu. Ale jesteśmy bardzo blisko. Myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy i tam wylądujemy. No i wtedy można powiedzieć, że te stopy będą mogły być dalej obniżane - wyjaśnił ekonomista.

Kotecki powiedział, że "problemem są ceny usług". - One ciągle rosną troszeczkę szybciej, około 5-6 procent - zauważył.

Pytany o stan finansów publicznych, gość Konrada Piaseckiego zwrócił uwagę na poziom deficytu. - W tym roku będziemy mieli prawdopodobnie deficyt na poziomie 7 procent PKB, czyli prawie 300 miliardów złotych. To jest nie do utrzymania. Nie da się żyć z takim deficytem w dłuższym okresie - tłumaczył.

Jak dodał, może to doprowadzić do "krachu finansów publicznych".

