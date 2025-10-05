Kumulacja rozbita. Dwie ogromne wygrane w Lotto

11 szóstek w Lotto. Prof. Andrzej Sokołowski komentuje Źródło: TVN24

W sobotę, 4 października, wylosowane zostały następujące liczby: 10, 12, 29, 37, 39 i 45. Znalazły się one na kuponach dwóch graczy. Wygrana każdego z nich to 8 462 577,00 zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas ostatniego losowania odnotowano również 107 piątek, a kwota wygranej wyniosła 4481,30 zł.

Warto pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu Lotto, które odbędzie się we wtorek, 7 października, o godz. 22:00 główna wygrana wyniesie 2 mln zł.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 13, 17, 22, 25, 26 i 48. W przypadku tej gry nie odnotowano głównej wygrane. Trafiono natomiast 72 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci graczom po 3500,00 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00.

