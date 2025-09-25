Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza

Donald Tusk
W "Podcaście politycznym". Awantura na posiedzeniu rządu w sprawie podatku od aut spalinowych
Źródło: TVN24+
"Podatek Morawieckiego" od samochodów spalinowych trafił ostatecznie do kosza - przekazał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"'Podatek Morawieckiego' od samochodów spalinowych, który miał obowiązywać już w przyszłym roku, trafił ostatecznie do kosza" - napisał na portalu X szef rządu.

Kolejne odejście od "podatku Morawieckiego"

Podatek ten miał polegać na tym, że opłata przy rejestracji auta miałaby być wyższa dla starych aut. Tak zwane kamienie milowe wpisane do polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez rząd Mateusza Morawieckiego zakładały wprowadzenie w naszym kraju opłaty rejestracyjnej i podatku od własności pojazdów spalinowych.

Jeszcze w czerwcu premier Tusk mówił, że rząd podjął "decyzję, żeby odejść od tak zwanego podatku Morawieckiego". - Będziemy nadal rozmawiali o tym z Komisją Europejską, ale jeszcze dzisiaj po ostatecznej rozmowie z panią minister (funduszy i polityki regionalnej Katarzyną - red.) Pełczyńską-Nałęcz, podjęliśmy decyzję, żeby odejść od tak zwanego podatku Morawieckiego - zaznaczył wtedy szef rządu premier.

Czytaj więcej: Tusk o "podatku Morawieckiego". "Trudno się na to zgodzić"

Kwestia KPO i podatku od aut spalinowych

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz (Polska 2050) opublikowała w środę na X wpis, w którym odniosła się do informacji ujawnionych w "Podcaście politycznym" w TVN24+. Według naszych informacji, na ostatnim posiedzeniu rządu doszło do kilkudziesięciominutowej awantury, której główną bohaterką była właśnie Pełczyńska-Nałęcz. Jak mówili nam nieoficjalnie ministrowie, nie przygotowała ona planu dotyczącego reformy wpisanego do KPO podatku od aut spalinowych. Dzień później odbyła się w tej sprawie pilna narada. 

Czytaj więcej: "Rada Ministrów cieknie jak sito"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościnią "Faktów po Faktach" o godzinie 19.30 w TVN24. 

Jak się dowiedzieliśmy, w środę odbyła się też narada Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, w czasie której w trybie pilnym przedyskutowano nierozwiązaną kwestię podatku od samochodów spalinowych. W spotkaniu udział wzięli między innymi minister finansów Andrzej Domański i ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Zabrakło jednak Pełczyńskiej-Nałęcz, a zamiast niej pojawił się wiceminister jej resortu Jan Szyszko.

Z naszych informacji wynika, że opracowanie rozwiązania w sprawie jednego z kłopotliwych kamieni milowych KPO wziął na siebie właśnie minister finansów. Ma być ono przyjęte w piątek na specjalnym posiedzeniu rządu w sprawie budżetu.

OGLĄDAJ: Tusk nie wytrzymał, "minister był w szoku". Kulisy ostrej awantury w rządzie
pc

Tusk nie wytrzymał, "minister był w szoku". Kulisy ostrej awantury w rządzie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Zobacz także:
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"
Ze świata
Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
Z kraju
Haker Pegasus
Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"
Tech
kawiarnia woda shutterstock_1159226149
Pół litra wody za darmo. "Nie poprę tego typu rozwiązania"
Pieniądze
PZU
Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo chce "doprecyzować kwestie techniczne"
Rynki
shutterstock_2197733897 Widok z góry na pracownika rafinerii ropy naftowej idącego obok rur gazowych i sprawdzającego produkcję.
"Duży sukces" Polski. N-butany pogrążą Rosję?
Ze świata
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone
Poniemiecka łyżka znaleziona w ogrodzie domu w Witnicy
Łyżki z niebezpiecznymi aminami. Jest ostrzeżenie
Z kraju
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Australia inspiruje inne kraje. Zakaz mediów społecznościowych już wkrótce
Tech
Karol Nawrocki
Szef kancelarii o decyzji prezydenta. "Tego się będzie trzymał"
Pieniądze
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Jak przygotować portfel na kryzys
Natalia Szostak
Recep Tayyip Erdogan
Turcja podpisuje kontrakt z USA. Nowych umów z Rosją brak
Ze świata
Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Przeglądał konta bankowe premierów. Został aresztowany
Ze świata
shutterstock_1086036014
Pół litra wody za darmo. Nowa propozycja w Sejmie
Z kraju
shutterstock_2509644929
Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
Z kraju
Prezydent RP Karol Nawrocki
Co zrobi prezydent? "Ustawę poparli jego koledzy z PiS"
Z kraju
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
Tech
TikTok
Śledztwo w sprawie TikToka. Władze o "szkodliwym wpływie"
Tech
moskwa rosja shutterstock_2630220953_1
Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Użyli AI. Odzyskali pół miliarda
Tech
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
Prawo
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa
Pieniądze
smartfon w ręce kobiety
Nowa kampania. "Oszuści zachęcają"
Pieniądze
Bolzano
Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów
Turystyka
chiny pekin
Chiny rezygnują z przywilejów. Efekt nacisków USA
Ze świata
kawa ziarna kawy shutterstock_1398710591
Deszcze w Brazylii uderzyły w ceny kawy
Ze świata
Donald Trump
Tak wzbogacił się Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost
Ze świata
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?
Prawo
Pociąg z RegioJet
Nowy przewoźnik kolejowy w Polsce. "Będzie ciężko ich wypchnąć"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica