Dodatkowe świadczenie dla emerytów. "Raz przyznane, ZUS wypłaca co miesiąc"

13 sierpnia 2025, 21:04
Źródło:
PAP
Świadczenie honorowe w wysokości około 6,5 tysiąca złotych pobiera 3,8 tysiąca emerytów - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wskazał, że liczba osób dostających dodatek wzrosła od 2018 roku niemal dwukrotnie.

Świadczenia honorowe z tytułu ukończenia 100 lat na mocy ustawy wypłacane są od 1 stycznia 2025 r. Przysługują one osobom mającym polskie obywatelstwo, które ukończyły 100 lat i mają prawo np. do emerytury lub renty.

Świadczenie honorowe dla stulatków

- Każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może otrzymać świadczenie honorowe. Raz przyznane, ZUS wypłaca co miesiąc, dodatkowo do podstawowego świadczenia. Obecnie świadczenie honorowe wynosi 6589,67 złotego brutto - poinformował Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Zakład przekazał, że obecnie wypłaca świadczenie honorowe dla ponad 3,8 tys. osób. Jak podkreślił – to prawie dwa razy więcej osób niż pod koniec 2018 r., kiedy świadczenie pobierało 1,9 tys. seniorów.

Wysokość świadczenia podlega corocznej waloryzacji, która, jak w przypadku emerytur i rent, odbywa się w marcu.

Jest ono przyznawane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba o nie wnioskować.

100 lat. Świadczenie honorowe

Zawnioskować o świadczenie mogą też osoby, które nie mają prawa do własnej emerytury czy renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i miały centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Decyzję o przyznaniu świadczenia honorowego stulatek otrzyma od instytucji, która wypłaca podstawowe świadczenie. Jeśli ma prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie przyzna i będzie wypłacać ZUS.

Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH) jest dostępny na stronie internetowej zus.pl i w każdej placówce ZUS.

Zmiany w świadczeniu honorowym

Ustawa, która weszła w życie na początku 2025 r., zastąpiła wcześniejszy mechanizm przyznawania świadczenia honorowego. Wtedy traktowane były jako tzw. świadczenia w drodze wyjątku, które przyznawane były w stałej wysokości odpowiadającej wartości kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat. Ustalona kwota świadczenia pozostawała wtedy niezmienna.

Nowy mechanizm zrównał wszystkie wypłacane świadczenia bez względu na to, jak długo są pobierane, do jednej, takiej samej kwoty dla wszystkich. Ustawa zagwarantowała także coroczną waloryzację, która, tak jak waloryzacja emerytur i rent, odbywa się w marcu. Świadczenia honorowe, które były wypłacane przed 31 grudnia 2024 r. w niższej kwocie, zostały podwyższone. 

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZUSSeniorzyemerytura
