Ogromny wzrost liczby takich kredytów. Najwięcej w historii

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podaje, że jest to historyczny rekord miesięcznej kwoty udzielonego finasowania.

Jest on wyższy o 336 mln zł od dotychczasowego rekordu ze stycznia 2024 r., z okresu apogeum ówczesnego programu wsparcia kredytobiorców (Bezpieczny Kredyt 2 proc.).

Duży wzrost na rynku kredytów hipotecznych

We wrześniu 2025 r. banki udzieliły o 52,4 proc. więcej kredytów mieszkaniowych w porównaniu do września 2024 r. i również więcej o 22,2 proc. w porównaniu do sierpnia br. Wzrost przyznanej wartości kredytów mieszkaniowych wyniósł 62,8 prpc. r/r, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost o 20,0 proc.

- Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie jest rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych i nadal realnie rosnącym dochodom. Trzeba jednak mieć na względzie, że te sprzyjające warunki rynkowe, mogą zostać zachwiane przez wzrost poczucia niepewności i eskalacji sytuacji globalnej. W przypadku deeskalacji, popyt na kredyty mieszkaniowe może się jeszcze wzmocnić - tłumaczy dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

We wrześniu br. średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 448,91 tys. zł i była o 6,8 proc. wyższa niż przed rokiem.

