Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu

Dwóch nowych członków rady nadzorczej Orlenu

Skład rady nadzorczej Orlenu to obecnie 9 osób: przewodniczący - Wojciech Popiołek, wiceprzewodniczący - Michał Gajdus, sekretarz - Katarzyna Łobos oraz członkowie - Ewa Gąsiorek, Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Zieliński i Mikołaj Pietrzak oraz nowo powołani - Piotr Wielowieyski i Marian Sewerski. Po środowym głosowaniu ZWZ do obsadzenia w radzie nadzorczej spółki pozostaje jedno miejsce.

Zgodnie ze statutem Orlenu, Skarb Państwa, reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących - obecnie to Ministerstwa Aktywów Państwowych, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.