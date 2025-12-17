Kryptowaluty po mocnych spadkach. Inwestorzy studzą emocje

Wiedza o kryptowalutach. Filip Kaczyński i Adam Szejnfeld, "Tak jest"

Reuters zwraca uwagę, że jeszcze kilka lat temu inwestowanie w kryptowaluty oznaczało głównie kupno bitcoina lub innej cyfrowej waluty. Dziś możliwości jest znacznie więcej. Można kupować kryptowaluty bezpośrednio, inwestować przez ETF-y, korzystać z instrumentów pochodnych (opcje, kontrakty futures), kupować akcje firm wydobywających kryptowaluty lub inwestować w giełdy krypto i firmy dostarczające infrastrukturę.

To duża różnorodność, ale oznacza też bardzo różne wyniki. Wysoka dźwignia finansowa (sposób inwestowania, w którym pożyczamy pieniądze, żeby zainwestować więcej, niż faktycznie mamy), zawyżone wyceny i problemy z finansowaniem sprawiły, że wiele segmentów rynku poniosło duże straty.

Jak mówi John D’Agostino z Coinbase Institutional, dostęp do inwestycji w bitcoina bardzo się poszerzył. Jednak sposób, w jaki inwestorzy korzystają z dźwigni i zabezpieczają ryzyko, ma ogromne znaczenie.

Spadki na rynku

Cena bitcoina spadła nawet o 36 proc. od rekordowego poziomu 126 tys. dolarów z 6 października i wciąż jest około 30 proc. poniżej szczytu. Jeszcze gorzej poradziły sobie firmy, które trzymają bitcoina jako główny element swoich rezerw finansowych, na czele ze Strategy Inc.

Takie spółki lokują dużą część swoich pieniędzy w kryptowalutach i często pożyczają lub emitują nowe akcje, aby kupować kolejne cyfrowe aktywa. Przez lata ich akcje były wyceniane znacznie wyżej niż faktyczna wartość posiadanego bitcoina. Wielu inwestorów wierzyło, że ta "premia" będzie rosła bez końca.

Gdy jednak cena bitcoina spadła, te premie zniknęły. Akcje Strategy spadły o ponad połowę od października i o ponad 60 proc. od lipca. Podobne straty poniosły japoński Metaplanet i wiele mniejszych firm.

- To była lokalna bańka - mówi ekspertka Lyn Alden. Teraz inwestorzy dużo ostrożniej podchodzą do płacenia zbyt wysokich cen.

Firmy, które zajmują się "kopaniem" kryptowalut, też znalazły się pod presją. Wcześniej były bardzo popularne, bo miały tani prąd i zarabiały na bitcoinie. Teraz próbują zmienić profil działalności i budować centra danych dla sztucznej inteligencji.

To połączenie krypto i AI wydawało się świetnym pomysłem i ceny akcji tych firm mocno rosły. Z czasem jednak inwestorzy zaczęli się martwić, czy te spółki faktycznie będą na tym zarabiać. Wiele z nich ma duże długi i ciągle potrzebuje nowych pieniędzy. Gdy pogorszyła się sytuacja gospodarcza, ceny ich akcji mocno spadły.

W najbliższych latach kryptowaluty i sztuczna inteligencja będą coraz bardziej powiązane. Kluczowym problemem staje się prąd. Według ekspertów w USA może zabraknąć energii dla centrów danych już w ciągu kilku lat.

Mimo całego zamieszania bitcoin umacnia swoją pozycję jako najważniejsza kryptowaluta na świecie. Coraz więcej dużych instytucji finansowych w niego inwestuje. Nawet fundusz Uniwersytetu Harvarda posiada dziś fundusz oparty na bitcoinie jako jedną z największych inwestycji. Również państwowe fundusze z różnych krajów zaczynają kupować bitcoina. Bitcoin pozostaje też podstawową walutą dla firm, które zajmują się wydobyciem kryptowalut.

Bitcoin jak złoto

Zdaniem ekspertów rynek kryptowalut coraz bardziej przypomina tradycyjne rynki, takie jak akcje, surowce czy złoto. Są regulowane giełdy, bezpieczne miejsca do przechowywania pieniędzy i różne sposoby zarabiania – zarówno na wzrostach, spadkach, jak i na spokojnym dochodzie.

Jak podsumowuje John D’Agostino z Coinbase Institutional: "jeśli ktoś bez problemu inwestuje w mieszkania, złoto czy dzieła sztuki, ale boi się kryptowalut, to najczęściej dlatego, że po prostu ich jeszcze nie rozumie".

