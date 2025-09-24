Ataki na lotniska ujawniły "jak kruche są zabezpieczenia"

Seria cyberataków na największe lotniska Europy, a następnie uderzenia dronów w Kopenhadze i Oslo, pokazały, jak kruche są zabezpieczenia infrastruktury lotniczej regionu. Rosną też obawy, że skoordynowane działania mogą sparaliżować ruch lotniczy na większą skalę - pisze w środę Reuters.

Jak przypomniała agencja, w poniedziałek drony wstrzymały na kilka godzin loty na głównym lotnisku w Kopenhadze. Premier Danii Mette Frederiksen powiązała to zdarzenie z serią ataków dronów i innymi zakłóceniami w całej Europie.

Do zdarzenia doszło w tym samym czasie, co incydent z udziałem drona w stolicy Norwegii, Oslo, oraz kilka dni po tym, jak hakerzy zaatakowali systemy odprawy, przeprowadzając atak na lotniskach, m.in. londyńskim Heathrow (najbardziej ruchliwym w Europie), a także w Berlinie i Brukseli.

Dania zamknęła największe lotnisko. Przez niezidentyfikowane dronyNa kilka godzin ruch na lotnisku w Kopenhadze, największym w Danii, został wstrzymany ze względu na zauważone w pobliżu drony. Widziano - podała duńska policja - dwa lub trzy bezzałogowce. Po północy lotnisko wznowiło prace, ale wiele lotów zostało opóźnionych lub odwołanych.Reuters, PAP

Hipotezy dotyczące zakłóceń

Reuters wyjaśnia, że śledczy nie ustalili jeszcze, kto stał za tymi zakłóceniami, jednak eksperci wiążą je z serią niedawnych incydentów związanych z "zagrożeniami hybrydowymi" w regionie, mających na celu sprawdzenie, w jaki sposób państwa zarządzają swoją krytyczną infrastrukturą.

- Po pierwsze, trzeba przetestować, jak ta metoda działa. W tym przypadku prowadzi ona do zamknięcia lotnisk – powiedział Jukka Savolainen, dyrektor sieci w Europejskim Centrum Doskonałości ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych. - Drugim punktem testowym jest nasza reakcja - dodaje.

Czytaj również: Skąd drony nad lotniskiem w Kopenhadze? Trzy hipotezy >>>

Ambasador Rosji w Danii, Władimir Barbin, oświadczył w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera, że zarzuty o rosyjskie zaangażowanie są bezpodstawne. Agencja nie była w stanie niezależnie potwierdzić, kto stał za awarią dronów ani za włamaniem do systemu w weekend.

Podatność sektora na zagrożenia

Zakłócenia te obnażają jednak, jak bardzo podatne na zagrożenia są operacje sektora lotnictwa cywilnego . Awarie w łańcuchu dostaw odbijają się na lotniskach i operacjach linii lotniczych, powodując setki opóźnionych i odwołanych lotów.

W obliczu rosnącego zagrożenia związanego z tzw. wojną hybrydową, obejmującego drony, zakłócenia sygnału GPS i ataki hakerskie, eksperci twierdzą, że organy regulacyjne lotnictwa muszą podjąć bardziej zdecydowane kroki w celu ograniczenia ryzyka dla cyberbezpieczeństwa, systemów nawigacyjnych i ogólnego bezpieczeństwa.

- Ten atak pokazuje, jak bezbronne mogą być silnie powiązane ze sobą branże, takie jak lotnictwo – powiedział Bart Salaets z amerykańskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem F5, cytowany przez agencję, mówiąc o weekendowym włamaniu do oprogramowania do odprawy Collins Aerospace.

Wzmożona aktywność Rosji

Analitycy i eksperci, z którymi rozmawiała agencja Reutera, wskazali na wzmożoną aktywność potencjalnych rosyjskich graczy w całej Europie w ostatnich tygodniach jako impuls dla regulatorów do wydania jaśniejszych wytycznych i zachęcenia do podjęcia większej liczby działań na rzecz ochrony krytycznej infrastruktury.

- (Aktywność dronów - red.) Staje się coraz gorsza i moim zdaniem nie ustanie - powiedział Eric Schouten, dyrektor firmy Dyami, zajmującej się wywiadem bezpieczeństwa i doradztwem lotniczym. - Linie lotnicze liczą się w tej kwestii z rządami i władzami, lotniska robią to samo - dodał.

Moskwa konsekwentnie zaprzecza odpowiedzialności za jakikolwiek atak hybrydowy w Europie.

Europejska organizacja kontroli ruchu lotniczego Eurocontrol poinformowała, że ​​udziela wsparcia lokalnym służbom kontroli ruchu lotniczego i władzom krajowym w zakresie zarządzania skutkami takich incydentów.

- Operatorzy muszą być w stanie dynamicznie oceniać ryzyko swoich operacji, mieć przygotowane plany objazdów i środki łagodzące ryzyko – powiedział Reutersowi Matthew Borie, oficer wywiadu firmy konsultingowej ds. bezpieczeństwa lotniczego Osprey.

Koszt mogą uniemożliwić lotniskom szybką reakcję

Reuters podkreśla jednak, że koszty i obciążenia związane z modernizacją infrastruktury mogą uniemożliwić lotniskom szybką reakcję, nawet gdy obawy o bezpieczeństwo cywilnej przestrzeni powietrznej nabierają znaczenia wraz z wojną na wschodnich krańcach Europy po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r .

Modernizacja technologii na lotniskach, np. urządzeń zagłuszających, laserów i urządzeń śledzących, w celu ograniczenia ryzyka związanego z atakami hakerskimi i dronami, mogą kosztować miliony dolarów i okazać się trudne do wdrożenia dla operatorów.

IATA, organizacja branżowa linii lotniczych, poinformowała również, że technologia antydronowa wciąż się rozwija i często przekracza budżet lotniska. W Stanach Zjednoczonych FAA podaje, że co miesiąc otrzymuje ponad 100 zgłoszeń o obserwacjach dronów w pobliżu lotnisk.

Jake Moore, doradca w ESET, słowackiej firmie zajmującej się cyberbezpieczeństwem, powiedział, że ataki na łańcuchy dostaw w branży lotniczej doprowadziły do ​​zakłóceń na skalę globalną.

- Organy regulacyjne muszą jeszcze bardziej zaostrzyć standardy dla kluczowych dostawców rozwiązań informatycznych dla lotnictwa – powiedział. - Niezależnie od tego, czy był to celowy atak mający na celu zakłócenie pracy systemu, żądanie okupu z powodów finansowych, czy też poważna awaria techniczna, skutki tego zdarzenia pokazują, jak kruche mogą być takie systemy w świecie zdominowanym przez technologie cyfrowe - dodał.

