Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Eksport aut do Rosji pomimo sankcji. Proceder "wbrew woli" producentów

shutterstock_2590640937
Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć
Źródło: TVN24
Dziesiątki tysięcy aut zachodnich i azjatyckich producentów wciąż trafiają do Rosji przez terytorium Chin, mimo obowiązujących sankcji - poinformowała w czwartek agencja Reutera. Mechanizm ma opierać się na rejestrowaniu w Chinach fabrycznie nowych pojazdów z zerowym przebiegiem, a następnie natychmiastowym przekwalifikowaniu ich na samochody "używane". Taka procedura umożliwia pośrednikom wywóz aut bez konieczności uzyskania zgody producentów.

Z danych firmy Autostat wynika, że w ubiegłym roku do Rosji trafiło blisko 30 tys. Toyot i niemal 47 tys. aut marek z grupy Volkswagen, BMW i Mercedes. W ogólnym ujęciu niemal połowa ze 130 tys. sprzedanych w Rosji aut marek objętych sankcjami pochodziła z fabryk w Chinach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
los angeles ulica droga - Karolis Kavolelis shutterstock_2558485505
Tysiące aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w dół
shutterstock_2425689893
Gigantyczne straty producenta samochodów. Akcje w dół

Import "wbrew woli" producentów

Cały proces odbywa się poprzez nieformalne sieci i łańcuchy pośredników, którzy sprowadzają auta na indywidualne zamówienia rosyjskich klientów. Koncerny motoryzacyjne deklarują sprzeciw, ale przyznają, że są bezradne wobec pośredników - przyznał Reuters. Mercedes zaznaczył w oświadczeniu, że śledzenie naruszeń jest "czasochłonne i złożone", a BMW podkreślił, że nieautoryzowany import odbywa się "wbrew woli" tego koncernu i poza jego kontrolą.

Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"
Dowiedz się więcej:

Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"

Ze świata

Eksperci przyznają, że przy obecnej skali chińsko-rosyjskiej wymiany handlowej całkowite uszczelnienie dostaw produktów objętych restrykcjami jest niemal niemożliwe. Po pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Zachód nałożył na Moskwę sankcje, a zachodnie i japońskie koncerny wycofały się z rosyjskiego rynku. Pekin, który zacieśnił relacje gospodarcze z Kremlem, stał się kluczowym kanałem dostaw dla objętej restrykcjami rosyjskiej gospodarki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
samochodyRosjaSankcje
Zobacz także:
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB
Z kraju
shutterstock_2345459261
Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu
Tech
pap_20251114_0PS
Spór o reklamy na dworcach. "Działanie na szkodę"
Z kraju
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
TSUE zadecydował w sprawie wskaźnika WIBOR
Ze świata
Rzeszów, 11.02.2026. Produkcja pączków na Tłusty Czwartek
"Ta cena jest uczciwa za pączka". Cukiernie szykują się na Tłusty Czwartek
Z kraju
Olimpijska reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech
Wrze w sprawie strojów. Firmy komentują
Łukasz Figielski
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w dół
Moto
Donald Trump
"Piękny, czysty". Trump ma podpisać rozporządzenie
Ze świata
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Prezes zarabia 60 tysięcy miesięcznie. Będzie wniosek o obniżkę
Z kraju
Leszek Czarnecki
Jest prawomocny wyrok w sprawie artykułu o przewożeniu Leszka Czarneckiego w bagażniku
Z kraju
Martwy kot znaleziony w automacie paczkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Co się stanie z InPostem? "To jest sygnał"
Maja Piotrowska
shutterstock_2317709075
Kredytobiorcy czekają na ten wyrok. "Może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku"
Nieruchomości
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Będzie niższy limit w bankomatach
Z kraju
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
"Wojna hybrydowa" na rynku mieszkań. Tutaj deweloperzy tną ceny
Nieruchomości
Spółki na Wall Street w ciągu dnia straciły 3 biliony dolarów
Zapadną za 100 lat. Sprzedały się na pniu
Tech
Polscy i amerykańscy żołnierze podczas ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus na poligonie koło Drawska Pomorskiego
Rząd przyjął ustawę o SAFE. "Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu"
Z kraju
Abu Dhabi
Nowy globalny trend. "Fundamentalna zmiana"
Ze świata
pap_20260211_0CH
Ursula von der Leyen zapowiada reformy. "Czas na gruntowne porządki"
Ze świata
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
Ze świata
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
Ze świata
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
Ze świata
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Piloci Lufthansy zapowiadają strajk. "Skala zakłóceń trudna do przewidzenia"
Ze świata
Donald Trump
"Trump naprawdę to rozdmuchał"
Ze świata
shutterstock_2188515153
Fala zwolnień na horyzoncie. Gigant branży piwnej zapowiada zmiany
Ze świata
Adam Glapiński
Media: rząd zrezygnował z walki z Glapińskim. Domański komentuje
Z kraju
Gdynia, 06.12.2022. Odbiór pierwszych koreańskich czołgów K2 oraz haubic K9 na terenie Terminalu Kontenerowego w Gdyni
Domański: nie ma tańszego źródła finansowania
Z kraju
Andrzej Domański
"Chciałbym przeprosić". Domański o problemach KSeF-u
Z kraju
Czapka Nowrocky na głowie Karola Nawrockiego
Kontrowersje wokół ubioru prezydenta. Jest oświadczenie
Z kraju
Kongres USA w Waszyngtonie
USA spadają w rankingu korupcji. To najgorszy wynik od lat
Ze świata
shutterstock_268930547
Osiem milionów do wygrania w Lotto
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica